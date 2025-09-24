Receta de sobaos pasiegos

Precalienta el horno a 180 grados. Mientras, busca un bol grande, que tenga al menos capacidad para 2 litros y trabaja la mantequilla hasta que quede echa crema. En repostería y bollería intenta trabajar siempre con la mantequilla en pomada, es decir, a temperatura ambiente.

Después añade el azúcar, la ralladura de la cáscara de limón, la sal y los huevos previamente batidos. Mezcla bien todos los ingredientes con una batidora o unas varillas para conseguir una mezcla homogénea.

En otro bol (no es necesario que sea tan grande como el anterior) mezcla la harina y la levadura en polvo tamizadas. Ve incorporando esta mezcla de harina a la mezcla líquida poco a poco removiendo bien y constantemente con las varillas para evitar que se formen grumos.

Echa la mezcla resultante en los moldes, llenándolos solo hasta la mitad de su altura (puedes usar moldes para magdalenas, aunque los más característicos son los clásicos de papel que tienen forma rectangular y alas). Es importante que rellenes los moldes ya colocados en una bandeja de fondo plano apta para horno.

¡Al horno! Mete la bandeja en el horno, a media altura, durante 20 minutos, hasta que estén dorados. No abras el horno durante la cocción. Y si quieres asegurarte de que están perfectos antes de sacarlos, pincha con un tenedor y comprueba que sale seco.