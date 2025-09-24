HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sobaos caseros Día
La receta de HOY

Receta de sobaos pasiegos

Cómo preparar este clásico en casa

Día

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:02

Si buscas el aroma de la repostería de toda la vida en un dulce esponjoso: esta es tu receta. El sobao pasiego es típico de los valles pasiegos de Cantabria, desde donde han conseguido fama mundial y una Denominación de Origen Protegida. Son un dulce tradicional, sencillo, económico y que recuerda a la cocina de la abuela… así que gusta a grandes y pequeños.

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    20 minutos

  • Tiempo total

    30 minutos

  • Comensales

    4

  • Calorías

    400

Categorías

Postres

Ingredientes

  • Mantequilla (250 g)

  • Harina (250 g)

  • Azúcar (250 g)

  • Limón (la ralladura, 1 cucharada)

  • Sal (1 cucharadita)

  • Huevos (3)

  • Levadura en polvo (2 cucharaditas colmadas)

Preparación

  • Precalienta el horno a 180 grados. Mientras, busca un bol grande, que tenga al menos capacidad para 2 litros y trabaja la mantequilla hasta que quede echa crema. En repostería y bollería intenta trabajar siempre con la mantequilla en pomada, es decir, a temperatura ambiente.

  • Después añade el azúcar, la ralladura de la cáscara de limón, la sal y los huevos previamente batidos. Mezcla bien todos los ingredientes con una batidora o unas varillas para conseguir una mezcla homogénea.

  • En otro bol (no es necesario que sea tan grande como el anterior) mezcla la harina y la levadura en polvo tamizadas. Ve incorporando esta mezcla de harina a la mezcla líquida poco a poco removiendo bien y constantemente con las varillas para evitar que se formen grumos.

  • Echa la mezcla resultante en los moldes, llenándolos solo hasta la mitad de su altura (puedes usar moldes para magdalenas, aunque los más característicos son los clásicos de papel que tienen forma rectangular y alas). Es importante que rellenes los moldes ya colocados en una bandeja de fondo plano apta para horno.

  • ¡Al horno! Mete la bandeja en el horno, a media altura, durante 20 minutos, hasta que estén dorados. No abras el horno durante la cocción. Y si quieres asegurarte de que están perfectos antes de sacarlos, pincha con un tenedor y comprueba que sale seco.

  • Si tienes una peana para presentar tartas o pasteles, pon ahí tus sobaos: se mantendrán en perfecto estado durante varios días, aunque…si están a la vista de todos… probablemente no durarán tanto. Junto a un buen vaso de leche, serán a la opción perfecta a la hora de la merienda o el desayuno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sánchez, Gallardo y otros nueve imputados
  2. 2 La tienda de El Faro que estrena nuevo local este miércoles en Badajoz
  3. 3

    El chip permitirá identificar al dueño del caballo que provocó el accidente mortal en la carretera de Olivenza
  4. 4 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  5. 5

    Piden prisión para un hombre por vender aceite no apto que hacía pasar por virgen extra en Cáceres y Badajoz
  6. 6 La comunidad latina de Cáceres reclama justicia para Jonathan
  7. 7 Cinco detenido por retener, golpear y amenazar a un vecino de Zafra
  8. 8 La hamburguesería más atrevida abre su primer local en Extremadura: sabores a Dalsy y Apiretal incluidos
  9. 9

    Familia y amigos despiden a Jonathan en un doloroso funeral
  10. 10 Un restaurante de un pueblo extremeño acaba de entrar en la Guía Michelin: puedes comer por 35 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Receta de sobaos pasiegos

Receta de sobaos pasiegos