Pollo estilo marroquí Create
La receta de HOY

Receta de pollo estilo marroquí

Mezcla de dulce, salado y picante en una combinación irresistible

Create

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:21

Este plato es un viaje directo a los aromas y especias del norte de África. Perfecto para adentrarse en el mundo de las recetas marroquíes gracias a su combinación de sabores y a su fácil elaboración. Además, si cuentas con una olla a presióneléctrica podrás tener listo este plato en menos de media hora. ¡Vamos allá!

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    13 minutos

  • Tiempo total

    23 minutos

  • Comensales

    3

Categorías

Carnes

Marroquí

Ingredientes

  • 6 muslos o contramuslos de pollo (sin piel, opcional)

  • 1 cebolla grande cortada en plumas finas

  • 2 dientes de ajo picados

  • 1 cucharadita de cúrcuma

  • 1 cucharadita de jengibre molido

  • ½ cucharadita de canela (opcional)

  • 1 puñado de pasas o ciruelas secas (unos 30 g)

  • 80 g de aceitunas verdes (mejor sin hueso)

  • Zumo de ½ limón

  • 2 cucharadas de aceite de oliva

  • 200 ml de agua o caldo de pollo

  • Sal al gusto

  • Cilantro o perejil fresco para servir (opcional)

Preparación

  • Lava las aceitunas, corta la cebolla en tiras y ten listas las especias.

  • Coloca en la cubeta de la olla eléctrica el pollo, cebolla, ajo, pasas, aceitunas, todas las especias, el zumo de limón, el aceite y el agua o caldo.

  • Remueve con una espátula de silicona o madera para repartir bien los ingredientes. No hace falta marinar antes, aunque puedes hacerlo si tienes tiempo.

  • Tapa la olla, selecciona el preset Chicken.

  • Al terminar el tiempo, deja que la presión baje por sí sola durante unos 10 minutos antes de abrir.

  • Abre, remueve y corrige de sal si es necesario. Sirve caliente, espolvoreado con cilantro o perejil fresco y acompañado de cuscús, arroz o pan.

