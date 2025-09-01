Receta de pollo estilo marroquí
Mezcla de dulce, salado y picante en una combinación irresistible
Create
Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:21
Este plato es un viaje directo a los aromas y especias del norte de África. Perfecto para adentrarse en el mundo de las recetas marroquíes gracias a su combinación de sabores y a su fácil elaboración. Además, si cuentas con una olla a presióneléctrica podrás tener listo este plato en menos de media hora. ¡Vamos allá!
-
Tiempo de preparación
10 minutos
-
Tiempo de cocción
13 minutos
-
Tiempo total
23 minutos
-
Comensales
3
Categorías
Carnes
Marroquí
Ingredientes
-
6 muslos o contramuslos de pollo (sin piel, opcional)
-
1 cebolla grande cortada en plumas finas
-
2 dientes de ajo picados
-
1 cucharadita de cúrcuma
-
1 cucharadita de jengibre molido
-
½ cucharadita de canela (opcional)
-
1 puñado de pasas o ciruelas secas (unos 30 g)
-
80 g de aceitunas verdes (mejor sin hueso)
-
Zumo de ½ limón
-
2 cucharadas de aceite de oliva
-
200 ml de agua o caldo de pollo
-
Sal al gusto
-
Cilantro o perejil fresco para servir (opcional)
Preparación
-
Lava las aceitunas, corta la cebolla en tiras y ten listas las especias.
-
Coloca en la cubeta de la olla eléctrica el pollo, cebolla, ajo, pasas, aceitunas, todas las especias, el zumo de limón, el aceite y el agua o caldo.
-
Remueve con una espátula de silicona o madera para repartir bien los ingredientes. No hace falta marinar antes, aunque puedes hacerlo si tienes tiempo.
-
Tapa la olla, selecciona el preset Chicken.
-
Al terminar el tiempo, deja que la presión baje por sí sola durante unos 10 minutos antes de abrir.
-
Abre, remueve y corrige de sal si es necesario. Sirve caliente, espolvoreado con cilantro o perejil fresco y acompañado de cuscús, arroz o pan.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.