Patatas en caldillo
B. C.

La receta de HOY

Patatas en caldillo

Una receta antigua del abuelo de Beatriz Cocina, ideal para comer bien a un precio ajustado

B. C.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:53

Retomamos septiembre de la mano de nuestra colaboradora Beatriz Cocina, que prepara esta semana una receta de su abuelo cargada de sabor, recuerdos y, además, es bastante económica para afrontar la vuelta al cole.

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    25 minutos

  • Comensales

    4

  • Calorías

    400

Categorías

Tradicional

Ingredientes

  • Un kilo de patatas

  • Cuatro huevos

  • Dos hojas de laurel

  • Una cucharada grande rasa de pimentón dulce de La Vera

  • Sal

  • Aceite de oliva virgen extra

  • Dos vasos (400 mililitros) de agua

  • Para el majado: dos dientes de ajo, media cucharada de comino en grano, una cucharada de vinagre

  • Para el acabado: cuatro huevos camperos y perejil troceado

  • Y mucho cariño

Preparación

  • En un mortero de palo hace un majado con ajo, sal gorda y una cucharada grande de un vinagre de vino tinto. «Aquí está la gracia y la sustancia», decía su abuelo. Reservamos.

  • En una cazuela ponemos abundante aceite y colocamos las patatas y el laurel hasta que rindan. A continuación, Beatriz incorpora el majado, sigue cocinando y pasados unos minutos, una de las joyas extremeñas: una cucharada grande rasa de pimentón dulce de La Vera. Remueve y añade dos vasos de agua. Es importante rectificar la sal y dejar hervir unos minutos. Ella escalfa también un par de huevos y espolvorea con perejil. ¡Buen provecho!

