Receta de bebida detox con manzana, limón y romero
Su maravilloso sabor te ayudará a beber agua mientras eliminas toxinas
Martes, 23 de septiembre 2025, 17:23
Cuando llega el otoño con sus días más frescos y sus cambios de rutina, el cuerpo agradece un respiro ligero y revitalizante. Esta bebida detox de manzana, limón y romero combina frescura, aroma y un toque herbal perfecto para depurar y reconfortar. Una forma sencilla y deliciosa de cuidar tu bienestar mientras disfrutas de los sabores de la temporada.
Tiempo de preparación
5 minutos
Tiempo de cocción
0
Tiempo total
5 minutos
Comensales
1
Categorías
Bebidas
Ingredientes
Una manzana Pink Lady
Un limón
4 ramitas de romero
Una jarra de agua
Preparación
Lavar el limón, la manzana y el romero con agua.
Cortar la manzana por la mitad, retirar las pepitas y cortar en láminas finas dejando la piel.
Cortar el limón en rodajas. Echarlo junto con las láminas de manzana en una gran jarra de agua.
Añadir el romero y dejar reposar al menos 2 horas en la nevera. ¡Ya está listo para degustar!
