Bebida detox, receta paso a paso Pink Lady
Receta de bebida detox con manzana, limón y romero

Su maravilloso sabor te ayudará a beber agua mientras eliminas toxinas

Pink Lady

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:23

Cuando llega el otoño con sus días más frescos y sus cambios de rutina, el cuerpo agradece un respiro ligero y revitalizante. Esta bebida detox de manzana, limón y romero combina frescura, aroma y un toque herbal perfecto para depurar y reconfortar. Una forma sencilla y deliciosa de cuidar tu bienestar mientras disfrutas de los sabores de la temporada.

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    0

  • Tiempo total

    5 minutos

  • Comensales

    1

Ingredientes

  • Una manzana Pink Lady

  • Un limón

  • 4 ramitas de romero

  • Una jarra de agua

Preparación

  • Lavar el limón, la manzana y el romero con agua.

  • Cortar la manzana por la mitad, retirar las pepitas y cortar en láminas finas dejando la piel.

  • Cortar el limón en rodajas. Echarlo junto con las láminas de manzana en una gran jarra de agua.

  • Añadir el romero y dejar reposar al menos 2 horas en la nevera. ¡Ya está listo para degustar!

