HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Papilla de guisantes, patata y pollo Nestlé
La receta de HOY

Puré de guisantes y patata con pollo para bebés a partir de 6 meses

Suave, nutritivo y perfecto para empezar la alimentación complementaria

Nestlé

Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:13

Comenta

Este puré de guisantes y patata con pollo para bebés a partir de 6 meses es una receta suave, nutritiva y perfecta para comenzar la alimentación complementaria. Combina verduras fáciles de digerir con una proteína magra como el pollo, ideal para esta etapa. Además, tiene una textura fina y cremosa, sin sal ni condimentos, tal como recomiendan los pediatras. Una receta casera sencilla, rica y muy práctica para ofrecer a tu bebé durante sus primeros meses de aprendizaje alimentario.

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    30 minutos

  • Tiempo total

    40 minutos

  • Comensales

    1

  • Calorías

    154

Categorías

Infantil

Purés

Ingredientes

  • 20 g de guisantes

  • 15 g de pechuga de pollo

  • 1 patata pequeña

  • 30 g de cebolla

  • 1 cucharada de postre de aceite de oliva virgen extra

  • 60 ml de agua mineral natural

Preparación

  • Lavar, pelar y cortar la patata y la zanahoria en trozos pequeños.

  • En una sartén, calentar el aceite y dorar la cebolla picada en trocitos muy pequeños.

  • Añadir el pollo cortado en trocitos pequeños y saltearlo hasta que esté cocido.

  • Añadir la patata, la zanahoria y los guisantes a la sartén, y cubrir con agua. Cocer a fuego medio durante unos 20 minutos, hasta que las verduras estén tiernas.

  • Triturar y remover hasta conseguir una mezcla homogénea.

  • Servir templado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una mujer en un accidente de patinete en Badajoz
  2. 2

    Fiscal a los 25: «Sabía que iba a conseguir la plaza antes o después»
  3. 3 Estos son los candidatos a presidir la Junta de Extremadura
  4. 4 Dónde puedes ver gratis este puente de diciembre a Sanguijuelas del Guadiana
  5. 5

    Condenan a un banco a devolver 15.000 euros a un cliente de Badajoz que sufrió una ciberestafa
  6. 6 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  7. 7

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  8. 8 Fallece también la mujer que sufrió quemaduras en el incendio de Navalmoral
  9. 9 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  10. 10

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Puré de guisantes y patata con pollo para bebés a partir de 6 meses

Puré de guisantes y patata con pollo para bebés a partir de 6 meses