Puré de guisantes y patata con pollo para bebés a partir de 6 meses
Suave, nutritivo y perfecto para empezar la alimentación complementaria
Nestlé
Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:13
Este puré de guisantes y patata con pollo para bebés a partir de 6 meses es una receta suave, nutritiva y perfecta para comenzar la alimentación complementaria. Combina verduras fáciles de digerir con una proteína magra como el pollo, ideal para esta etapa. Además, tiene una textura fina y cremosa, sin sal ni condimentos, tal como recomiendan los pediatras. Una receta casera sencilla, rica y muy práctica para ofrecer a tu bebé durante sus primeros meses de aprendizaje alimentario.
-
Tiempo de preparación
10 minutos
-
Tiempo de cocción
30 minutos
-
Tiempo total
40 minutos
-
Comensales
1
-
Calorías
154
Categorías
Infantil
Purés
Ingredientes
-
20 g de guisantes
-
15 g de pechuga de pollo
-
1 patata pequeña
-
30 g de cebolla
-
1 cucharada de postre de aceite de oliva virgen extra
-
60 ml de agua mineral natural
Preparación
-
Lavar, pelar y cortar la patata y la zanahoria en trozos pequeños.
-
En una sartén, calentar el aceite y dorar la cebolla picada en trocitos muy pequeños.
-
Añadir el pollo cortado en trocitos pequeños y saltearlo hasta que esté cocido.
-
Añadir la patata, la zanahoria y los guisantes a la sartén, y cubrir con agua. Cocer a fuego medio durante unos 20 minutos, hasta que las verduras estén tiernas.
-
Triturar y remover hasta conseguir una mezcla homogénea.
-
Servir templado.