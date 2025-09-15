HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Crema casera de calabaza Gallina Blanca
La receta de HOY

Puré de calabaza y boniato

Comienza la temporada de calabaza con esta receta clásica pero con un toque único

Gallina Blanca

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:12

Este puré de calabaza es una mezcla perfecta de dulzura y suavidad, con un toque cítrico y especiado que lo hace único. La combinación de calabaza, boniato y jengibre se realza con la frescura de la naranja y la cremosidad del yogur, convirtiéndolo en un plato reconfortante y lleno de sabor. Ideal como entrante, acompañamiento o incluso para disfrutar solo, este puré es la manera perfecta de dar la bienvenida al otoño con ingredientes naturales y sencillos.

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    15 minutos

  • Tiempo total

    25 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Purés

Verduras

Ingredientes

  • 700 gramos de calabaza

  • 1 pastilla de avecrem vegetal

  • 450 gramos de boniato

  • 1 cebolleta

  • 1 diente de ajo

  • 1 naranja

  • 1 yogur cremoso

  • 40 mililitros de aceite de oliva virgen extra

  • 30 gramos de jengibre

  • 600 mililitros de agua

  • 15 g de maizena

Preparación

  • Para empezar, pela y trocea el diente de ajo. Corta la cebolleta tierna a trozos. Pela el jengibre y trocéalo. Pela el boniato y córtalo a trozos medianos. ¡Turno de la calabaza! Pélala y trocéala también. La piel de la calabaza es dura y a veces pelarla no es una tarea fácil. Te aconsejamos que partas la calabaza y en una tabla de madera apoyes la base plana. Luego, desde arriba, empuja el cuchillo hacia la tabla. Así no tendrás ningún problema. ¡Ya tenemos todos los ingredientes listos!

  • Calienta una cazuela ancha y alta un poco de aceite de oliva. Rehoga la cebolleta unos minutos y luego añade el ajo y el jengibre. Da vueltas para mezclar los sabores. Echa la calabaza y el boniato. Tapa y deja sudar. Cuando se pueda partir la calabaza y el boniato con la cuchara de madera, cubre con agua. Al hervir, desmenuza la pastilla de Avecrem Vegetal. Cuece durante 15 minutos esta crema de calabaza y boniato con la tapa.

  • Pasado ese tiempo, tritura. Si hace falta, pasa la crema por el colador chino para que no queden las hebras de la calabaza, los famosos «hilillos» que a veces molestan. ¡Y lo tienes! Sirve con una cucharadita de yogur cremoso y da un toque con piel de naranja rallada en cada plato. ¡Dejarás sin palabras! Ya verás como todo el mundo se enamora de esta crema de calabaza y boniato.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atragantada por un pinchito en la feria de Guadiana
  2. 2 Hallan un cadáver en un coche una semana después de la desaparición de un vecino de Cañamero
  3. 3 Muere a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  4. 4 Adiós a Neko: Cierra la mítica tienda de Valdepasillas
  5. 5 Herida grave en una colisión en la A-66 una conductora que se bajó de su coche
  6. 6 Retenciones en la A-66 por presencia de una vaca en la calzada
  7. 7

    El Gobierno central aprueba otro proyecto de universidad privada en Extremadura
  8. 8

    La Audiencia decide este lunes si el hermano de Sánchez y Gallardo se sientan en el banquillo
  9. 9 Extremadura registra su primer muerto este año por fiebre del Nilo Occidental
  10. 10 Muere Juan Baz, psicólogo y activista cacereño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Puré de calabaza y boniato

Puré de calabaza y boniato