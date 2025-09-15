Puré de calabaza y boniato
Este puré de calabaza es una mezcla perfecta de dulzura y suavidad, con un toque cítrico y especiado que lo hace único. La combinación de calabaza, boniato y jengibre se realza con la frescura de la naranja y la cremosidad del yogur, convirtiéndolo en un plato reconfortante y lleno de sabor. Ideal como entrante, acompañamiento o incluso para disfrutar solo, este puré es la manera perfecta de dar la bienvenida al otoño con ingredientes naturales y sencillos.
Tiempo de preparación
10 minutos
Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo total
25 minutos
Comensales
4
Categorías
Purés
Verduras
Ingredientes
700 gramos de calabaza
1 pastilla de avecrem vegetal
450 gramos de boniato
1 cebolleta
1 diente de ajo
1 naranja
1 yogur cremoso
40 mililitros de aceite de oliva virgen extra
30 gramos de jengibre
600 mililitros de agua
15 g de maizena
Preparación
Para empezar, pela y trocea el diente de ajo. Corta la cebolleta tierna a trozos. Pela el jengibre y trocéalo. Pela el boniato y córtalo a trozos medianos. ¡Turno de la calabaza! Pélala y trocéala también. La piel de la calabaza es dura y a veces pelarla no es una tarea fácil. Te aconsejamos que partas la calabaza y en una tabla de madera apoyes la base plana. Luego, desde arriba, empuja el cuchillo hacia la tabla. Así no tendrás ningún problema. ¡Ya tenemos todos los ingredientes listos!
Calienta una cazuela ancha y alta un poco de aceite de oliva. Rehoga la cebolleta unos minutos y luego añade el ajo y el jengibre. Da vueltas para mezclar los sabores. Echa la calabaza y el boniato. Tapa y deja sudar. Cuando se pueda partir la calabaza y el boniato con la cuchara de madera, cubre con agua. Al hervir, desmenuza la pastilla de Avecrem Vegetal. Cuece durante 15 minutos esta crema de calabaza y boniato con la tapa.
Pasado ese tiempo, tritura. Si hace falta, pasa la crema por el colador chino para que no queden las hebras de la calabaza, los famosos «hilillos» que a veces molestan. ¡Y lo tienes! Sirve con una cucharadita de yogur cremoso y da un toque con piel de naranja rallada en cada plato. ¡Dejarás sin palabras! Ya verás como todo el mundo se enamora de esta crema de calabaza y boniato.
