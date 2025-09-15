Puré de calabaza y boniato

Para empezar, pela y trocea el diente de ajo. Corta la cebolleta tierna a trozos. Pela el jengibre y trocéalo. Pela el boniato y córtalo a trozos medianos. ¡Turno de la calabaza! Pélala y trocéala también. La piel de la calabaza es dura y a veces pelarla no es una tarea fácil. Te aconsejamos que partas la calabaza y en una tabla de madera apoyes la base plana. Luego, desde arriba, empuja el cuchillo hacia la tabla. Así no tendrás ningún problema. ¡Ya tenemos todos los ingredientes listos!

Calienta una cazuela ancha y alta un poco de aceite de oliva. Rehoga la cebolleta unos minutos y luego añade el ajo y el jengibre. Da vueltas para mezclar los sabores. Echa la calabaza y el boniato. Tapa y deja sudar. Cuando se pueda partir la calabaza y el boniato con la cuchara de madera, cubre con agua. Al hervir, desmenuza la pastilla de Avecrem Vegetal. Cuece durante 15 minutos esta crema de calabaza y boniato con la tapa.