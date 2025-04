Así se prepara la tarta de tres chocolates

Lidia Tercero Jueves, 19 de septiembre 2024, 15:53 Comenta Compartir

Esta tarta consigue gustar a todas las personas que la prueban ya que tiene un sabor agradable y una textura muy suave, además, es muy refrescante pese a ser el chocolate su ingrediente principal. Eso sí, cuidado porque una vez empiezas, no puedes parar y no queremos empalagarnos.

Cabe recordar que a la hora de elaborarla, puedes utilizar los productos lácteos sin lactosa y las galletas sin gluten (o no añadir esta capa) para que la tarta sea apta para todos. Además, se debe considerar utilizar utensilios diferentes para cada capa para que no haya riesgos de que se mezclen los chocolates o bien, limpiar muy bien si se utiliza, por ejemplo una única olla o la zona de elaboración ya que visualmente no quedaría bien.

Igualmente, el montaje de las diferentes capas puede variar según el gusto aunque visualmente es mejor si primero se hace la capa de chocolate negro, después con leche y por último el blanco.

Tiempo de preparación 10 min

Tiempo de cocción -

Tiempo total 55 min

Comensales 6-7

Calorías 350 Categorías - Ingredientes Para la primera capa:

150 g de chocolate negro

200 ml de nata líquida para montar

200 ml de leche

1 sobre de cuajada en polvo

1 cucharadita de azúcar (opcional)

Para la segunda capa:

150 g de chocolate con leche

200 ml de nata líquida para montar

200 ml de leche

1 sobre de cuajada en polvo

Para la tercera capa:

150 g de chocolate blanco

200 ml de nata líquida para montar

200 ml de leche

1 sobre de cuajada en polvo Preparación Triturar bien las galletas con picadora o a mano hasta que queden con textura de polvo.

Echar las galletas en un bowl y añadir mantequilla a temperatura ambiente.

Remover bien hasta unificar.

Echar la mezcla en el molde en el que vayamos a presentar la tarta. (fijar bien al molde, que no haya huecos).

Reposar en la nevera.

A continuación, realizar las 3 capas de chocolates

Calentar en una olla el chocolate negro junto a la nata y la mitad de leche ( la otra mitad se deja para remover la cuajada)

Echar la mezcla de cuajada y leche cuando comiencen a salir pequeñas burbujas en la olla. Remover 5 minutos.

Agregar la mezcla en el molde.

Realizar el mismo proceso con los otros dos chocolates.

Truco: ¡Ojo! Hay que hacer capa por capa, no se pueden hacer dos capas a la vez ya que se cuajan al momento y no se podrían echar en el molde. Otro consejo: entre capa y capa hacer rayas con un tenedor para que se mezclen aquellas partes que no hayan quedado del todo cuajadas.