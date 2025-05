Así se prepara la ensalada de pepino más viral

Miriam Rubias Jueves, 30 de enero 2025, 16:00 Comenta Compartir

Si todavía no has probado a hacer la ensalada de pepino más viral de TikTok, tienes que guardar esta receta y no esperar más. Esta deliciosa combinación de ingredientes es ideal para una cena rápida, fácil y saludable.

Cada versión de esta receta es diferente. Si te has topado con ella en redes sociales puedes ver que cada uno puede darle su toque personal. Son muchas las combinaciones que puedes hacer, pero te compartimos los ingredientes básicos para esta crujiente ensalada de pepino.

Tiempo de preparación -

Tiempo de cocción -

Tiempo total -

Comensales -

Calorías - Categorías Ensaladas Ingredientes 1 pepino

½ cebolla morada

1 aguacate

1 cucharada pequeña de semillas de sésamo

1 o 2 cucharadas de queso crema

½ de jugo de limón

Sal y pimienta

Preparación Cortar el pepino en rodajas, los trozos deben quedar bien finos. Lo ideal es hacerlo con un rallador o cortador especial de verduras. Echamos el pepino en un tupper y seguimos cortando la cebolla morada y el aguacate.

Cuando tengamos todo cortado, añadimos las semillas de sésamo al gusto y bien de queso crema. Exprimimos un poco de limón para darle el toque y condimentamos con un poco de sal y pimienta.

Ya solo queda cerrar el tupper, agitarlo y ya tenemos lista nuestra ensalada de pepino viral. Puedes utilizar unos palillos chinos para comerla.

Otras personas también añaden atun, salmón, maiz, salsa de soja, vinagre o incluso salsa de yogur. Deja volar tu imaginación y haz la versión que más te guste.