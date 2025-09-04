Postre rápido de limón con solo dos ingredientes

Kaiku sin lactosa Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:19 Comenta Compartir

Si buscas un postre fácil, refrescante y lleno de sabor cítrico, esta receta te encantará. Es una preparación rápida, sin horno y con pocos ingredientes, perfecta para sorprender en casa con un dulce ligero y saludable. Gracias a la cremosidad del yogur griego y al toque ácido del limón, conseguirás un postre equilibrado que gusta a todos y que se convierte en la opción ideal para cerrar cualquier comida sin complicaciones. Además, si usas los yogures sin lactosa de Kaiku podrás disfrutarla aunque te siente mal la leche.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 0

Tiempo total 10 minutos

Comensales 2 Categorías Postres Ingredientes Gelatina de limón en polvo

4 yogures griegos de limón Preparación Preparar la gelatina con agua como se especifique en el paquete.

Repartir los yogures entre dos cuencos y verter la gelatina líquida encima.

Dejar reposar en la nevera hasta que esté completamente solidificado.

¡Listas para disfrutar!