Gelatinas de limón cremosas Kaiku
Postre rápido de limón con solo dos ingredientes

Una receta cremosa, fresca y ligera con yogur griego y gelatina de limón

Kaiku sin lactosa

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:19

Si buscas un postre fácil, refrescante y lleno de sabor cítrico, esta receta te encantará. Es una preparación rápida, sin horno y con pocos ingredientes, perfecta para sorprender en casa con un dulce ligero y saludable. Gracias a la cremosidad del yogur griego y al toque ácido del limón, conseguirás un postre equilibrado que gusta a todos y que se convierte en la opción ideal para cerrar cualquier comida sin complicaciones. Además, si usas los yogures sin lactosa de Kaiku podrás disfrutarla aunque te siente mal la leche.

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    0

  • Tiempo total

    10 minutos

  • Comensales

    2

Ingredientes

  • Gelatina de limón en polvo

  • 4 yogures griegos de limón

Preparación

  • Preparar la gelatina con agua como se especifique en el paquete.

  • Repartir los yogures entre dos cuencos y verter la gelatina líquida encima.

  • Dejar reposar en la nevera hasta que esté completamente solidificado.

  • ¡Listas para disfrutar!

