Postre rápido de limón con solo dos ingredientes
Una receta cremosa, fresca y ligera con yogur griego y gelatina de limón
Kaiku sin lactosa
Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:19
Si buscas un postre fácil, refrescante y lleno de sabor cítrico, esta receta te encantará. Es una preparación rápida, sin horno y con pocos ingredientes, perfecta para sorprender en casa con un dulce ligero y saludable. Gracias a la cremosidad del yogur griego y al toque ácido del limón, conseguirás un postre equilibrado que gusta a todos y que se convierte en la opción ideal para cerrar cualquier comida sin complicaciones. Además, si usas los yogures sin lactosa de Kaiku podrás disfrutarla aunque te siente mal la leche.
Tiempo de preparación
10 minutos
Tiempo de cocción
0
Tiempo total
10 minutos
Comensales
2
Categorías
Postres
Ingredientes
Gelatina de limón en polvo
4 yogures griegos de limón
Preparación
Preparar la gelatina con agua como se especifique en el paquete.
Repartir los yogures entre dos cuencos y verter la gelatina líquida encima.
Dejar reposar en la nevera hasta que esté completamente solidificado.
¡Listas para disfrutar!
