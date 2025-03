Damián Serrano (Estoy hecho un cocinillas) Martes, 20 de agosto 2024, 18:58 Comenta Compartir

¡Hola, cocinillas! Hoy te traigo una receta que descubrí en mi primera salida de tapeo por Málaga: la porra antequerana. Como su nombre indica, estamos ante la especialidad y plato emblema del municipio de Antequera, en la zona interior de la provincia. Se trata de una sopa fría de tomate muy espesa, quizá un poco más que el salmorejo, pero desde luego es todo un manjar. Se toma igualmente bien fría, por lo que es perfecta para refrescarte en los días calurosos. Es una especialidad quizás poco conocida fuera de Málaga, pero merece estar al mismo nivel que sus primos el salmorejo cordobés y el gazpacho andaluz. Me fascinó su textura suave y su sabor intenso. Desde que pude conseguir una buena receta, no he dejado de prepararla en casa.

Cuando nos pongamos manos a la obra, vamos a necesitar unos buenos tomates, una buena cantidad de pan, un buen aceite y, como diferencia con el salmorejo, pimiento verde y una pizquita de vinagre. Además, es tradicional servirla también con taquitos de jamón, de huevo cocido e, incluso, atún desmigado que le queda genial. Una recomendación, como queda muy espesa, te sugiero que el pan no lo pongas todo a la vez, sino que lo añadas poco a poco.

Tiempo total 20 min + reposo en la nevera

Comensales 4

Ingredientes 1 kg de tomates maduros

1 pimiento verde pequeño de tipo italiano

2 o 3 cucharadas de vinagre de Jerez

100 ml de aceite de oliva virgen extra

1 diente de ajo pelado y sin el germen

200 g de pan del día anterior (más o menos)

sal

PARA ACOMPAÑAR:

4 huevos cocidos

4 lonchas de jamón

2 latas de atún

pimiento verde (opcional) Preparación Lavar bien los tomates, retirarles el pedúnculo y trocearlos. Lavar el pimiento verde, retirarle el pedúnculo y las semillas y trocearlo. Pelar el diente de ajo y quitarle el germen. Cortar el pan en trozos.

Meter el tomate, el pimiento, el ajo, el vinagre y el aceite en el vaso de la batidora. Triturar con la batidora de mano hasta que esté bien líquido. Se puede colar para eliminar pieles y pepitas o dejarlo.

Añadir poco a poco el pan y triturar, hasta tener la consistencia deseada. Perfectamente puedes usar todo el pan o un poco más ya que, se dice que la porra, cuando está bien hecha, tiene que quedar tan espesa que la cuchara se queda de pie.

Probar, ajustar de sal y vinagre al gusto.

Reposar en la nevera en un recipiente tapado de 2 a 4 horas, hasta que esté muy frío.

¡Y ya está! Servir en boles individuales con un poco de atún escurrido y desmigado, el jamón picado, el huevo cocido picado, si se desea, un poco de pimiento verde para darle color picado o en rodajas y, por último, un chorrito de aceite de oliva. ¡Buen provecho!