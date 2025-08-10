Pizza saludable de calabacín, ricotta y piñones

La receta de HOYPizza saludable de calabacín, ricotta y piñones
Una receta ideal para hacer con niños estas vacaciones de verano
Nestlé
Domingo, 10 de agosto 2025, 16:10
¿Buscas una receta saludable y divertida para cocinar con los peques? Esta pizza casera con base crujiente, calabacín en rodajas, ricotta cremosa y piñones tostados es perfecta para involucrar a los niños en la cocina. Sencilla, colorida y deliciosa, es ideal para una cena en familia o una tarde creativa cocinando juntos. ¡A los niños les encantará montar su propia pizza y probar nuevos ingredientes de forma sabrosa y divertida! Además, conseguirás que coman verduras.
-
Tiempo de preparación
10 minutos
-
Tiempo de cocción
15 minutos
-
Tiempo total
35 minutos
-
Comensales
3
Categorías
Pizzas
Verduras
Infantil
Ingredientes
-
1 masa de pizza redonda
-
125 g de calabacín
-
150 g de queso ricotta
-
10 g de piñones
-
1 cucharada de AOVE
-
Pimienta negra molida
-
Unas hojitas de albahaca fresca
-
Ajo en polvo
Preparación
-
Precalentar el horno a 220ºC
-
Cortar el calabacín en rodajas finas.
-
Desenrollar la masa de pizza sobre el papel que la envuelve.
-
Repartir unos 100 g de ricotta y el calabacín por encima.
-
Repartir cucharaditas pequeñas del queso restante por toda la pizza.
-
Añadir pimienta y ajo en polvo al gusto y los piñones.
-
Hornear unos 12-14 minutos.
-
Repartir las hojitas de albahaca y el AOVE.
