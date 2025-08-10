HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La receta de HOY

Pizza saludable de calabacín, ricotta y piñones

Una receta ideal para hacer con niños estas vacaciones de verano

Nestlé

Domingo, 10 de agosto 2025, 16:10

¿Buscas una receta saludable y divertida para cocinar con los peques? Esta pizza casera con base crujiente, calabacín en rodajas, ricotta cremosa y piñones tostados es perfecta para involucrar a los niños en la cocina. Sencilla, colorida y deliciosa, es ideal para una cena en familia o una tarde creativa cocinando juntos. ¡A los niños les encantará montar su propia pizza y probar nuevos ingredientes de forma sabrosa y divertida! Además, conseguirás que coman verduras.

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    15 minutos

  • Tiempo total

    35 minutos

  • Comensales

    3

Categorías

Pizzas

Verduras

Infantil

Ingredientes

  • 1 masa de pizza redonda

  • 125 g de calabacín

  • 150 g de queso ricotta

  • 10 g de piñones

  • 1 cucharada de AOVE

  • Pimienta negra molida

  • Unas hojitas de albahaca fresca

  • Ajo en polvo

Preparación

  • Precalentar el horno a 220ºC

  • Cortar el calabacín en rodajas finas.

  • Desenrollar la masa de pizza sobre el papel que la envuelve.

  • Repartir unos 100 g de ricotta y el calabacín por encima.

  • Repartir cucharaditas pequeñas del queso restante por toda la pizza.

  • Añadir pimienta y ajo en polvo al gusto y los piñones.

  • Hornear unos 12-14 minutos.

  • Repartir las hojitas de albahaca y el AOVE.

