Receta de patatas cocidas Pilar e Irene
Patatas al momento

Sencillas, rápidas y llenas de sabor, prepáralas en un abrir y cerrar de ojos

Pîlar e Irene (Y hoy qué comemos)

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:52

¿Buscas una receta rápida, sencilla y económica para cualquier día de la semana? Estas patatas cocidas y aliñadas con aceite, limón, sal y pimienta son la solución perfecta. Con ingredientes básicos que siempre tienes en casa, se preparan en pocos minutos y combinan con todo. Ideales como guarnición ligera o como plato principal cuando no tienes mucho tiempo.

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    15 minutos

  • Tiempo total

    20 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Guarnición

Tradicional

Ingredientes

  • 4 patatas

  • Sal

  • Pimienta recién molida

  • Zumo de limón

  • Aceite de oliva

Preparación

  • Cocer las patatas con la piel. Cuando estén tiernas, sacar y templar.

  • Cortar las patatas en rodajas. Colocarlas en un plato y aderezar con sal, pimienta molida, zumo de limón y aceite de oliva al gusto.

  • Y ¡a devorar sin arrepentimientos!

