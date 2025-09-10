Patatas al momento
Sencillas, rápidas y llenas de sabor, prepáralas en un abrir y cerrar de ojos
Pîlar e Irene (Y hoy qué comemos)
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:52
¿Buscas una receta rápida, sencilla y económica para cualquier día de la semana? Estas patatas cocidas y aliñadas con aceite, limón, sal y pimienta son la solución perfecta. Con ingredientes básicos que siempre tienes en casa, se preparan en pocos minutos y combinan con todo. Ideales como guarnición ligera o como plato principal cuando no tienes mucho tiempo.
Tiempo de preparación
5 minutos
Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo total
20 minutos
Comensales
4
Categorías
Guarnición
Tradicional
Ingredientes
4 patatas
Sal
Pimienta recién molida
Zumo de limón
Aceite de oliva
Preparación
Cocer las patatas con la piel. Cuando estén tiernas, sacar y templar.
Cortar las patatas en rodajas. Colocarlas en un plato y aderezar con sal, pimienta molida, zumo de limón y aceite de oliva al gusto.
Y ¡a devorar sin arrepentimientos!
