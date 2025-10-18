HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Pastel de calabaza casero Pîlar e Irene
La receta de HOY

Pastel americano de calabaza

Prueba esta tarta de calabaza cremosa, especiada y perfecta para el otoño

Pîlar e Irene (Y hoy qué comemos)

Sábado, 18 de octubre 2025, 16:17

Comenta

Dulce, aromático y con todo el sabor del otoño. Este pastel de calabaza es un clásico reconfortante que conquista por su textura suave y su mezcla perfecta de especias. Ideal para compartir en reuniones familiares o simplemente para disfrutar con una taza de café, es una receta que huele a hogar desde el primer bocado.

  • Tiempo de preparación

    40 minutos

  • Tiempo de cocción

    2 horas

  • Tiempo total

    2 horas y 40 minutos

  • Comensales

    6

Categorías

Postres

Ingredientes

  • 500 ml de puré de calabaza

  • 350 ml de nata para montar

  • 100 g de azúcar moreno fino

  • 60 g de azúcar blanco

  • Una pizca de sal fina

  • 2 huevos enteros + la yema de otro huevo

  • 2 cucharaditas de canela molida

  • 1 cucharadita de jengibre molido

  • 1/4 cucharadita de nuez moscada molida

  • 1/4 cucharadita de clavo molido

  • 1/4 cucharadita de cardamomo molido

  • 1/2 cucharadita de ralladura de limón

  • Masa de quebrada

Preparación

  • Cortar la calabaza a lo largo por la mitad y colocarla sobre la bandeja del horno, forrada con papel vegetal, con la piel hacia arriba. Hornear a 180 ºC (356 ºF) durante 1 hora o algo más, si es necesario, hasta que esté tierna.

  • Dejar enfriar la calabaza, quitarle la piel (con una cuchara será más fácil) y triturar hasta hacer puré para que la tarta quede bien fina.

  • En un recipiente amplio agregar los dos tipos de azúcar, la sal, la ralladura de limón, y las especias molidas (canela, jengibre, nuez moscada, cardamomo y clavo). Integrar todo con unas varillas manuales.

  • Batir los dos huevos junto a la yema e incorporar a la mezcla anterior. Volver a integrar todo.

  • Añadir el puré de calabaza y la nata para montar. Mezclar con las varillas hasta que quede una mezcla homogénea y bastante líquida.

  • Con la ayuda de un rodillo, aplastar un poco la masa quebrada y colocarla sobre un molde, apto para horno, previamente engrasado. Volcar la mezcla de la tarta sobre la masa.

  • Precalentar el horno a 180 ºC (356 ºF) y, una vez alcanzada la temperatura, cocinar el pastel de calabaza durante 1 hora o 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Lo ideal es que lo pinches para comprobar que esté hecho.

  • Sacar, enfriar, desmoldar y…

  • Listo… ¡a disfrutar sin remordimientos!

