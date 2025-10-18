Pastel americano de calabaza
Prueba esta tarta de calabaza cremosa, especiada y perfecta para el otoño
Pîlar e Irene (Y hoy qué comemos)
Sábado, 18 de octubre 2025, 16:17
Dulce, aromático y con todo el sabor del otoño. Este pastel de calabaza es un clásico reconfortante que conquista por su textura suave y su mezcla perfecta de especias. Ideal para compartir en reuniones familiares o simplemente para disfrutar con una taza de café, es una receta que huele a hogar desde el primer bocado.
-
Tiempo de preparación
40 minutos
-
Tiempo de cocción
2 horas
-
Tiempo total
2 horas y 40 minutos
-
Comensales
6
Categorías
Postres
Ingredientes
-
500 ml de puré de calabaza
-
350 ml de nata para montar
-
100 g de azúcar moreno fino
-
60 g de azúcar blanco
-
Una pizca de sal fina
-
2 huevos enteros + la yema de otro huevo
-
2 cucharaditas de canela molida
-
1 cucharadita de jengibre molido
-
1/4 cucharadita de nuez moscada molida
-
1/4 cucharadita de clavo molido
-
1/4 cucharadita de cardamomo molido
-
1/2 cucharadita de ralladura de limón
-
Masa de quebrada
Preparación
-
Cortar la calabaza a lo largo por la mitad y colocarla sobre la bandeja del horno, forrada con papel vegetal, con la piel hacia arriba. Hornear a 180 ºC (356 ºF) durante 1 hora o algo más, si es necesario, hasta que esté tierna.
-
Dejar enfriar la calabaza, quitarle la piel (con una cuchara será más fácil) y triturar hasta hacer puré para que la tarta quede bien fina.
-
En un recipiente amplio agregar los dos tipos de azúcar, la sal, la ralladura de limón, y las especias molidas (canela, jengibre, nuez moscada, cardamomo y clavo). Integrar todo con unas varillas manuales.
-
Batir los dos huevos junto a la yema e incorporar a la mezcla anterior. Volver a integrar todo.
-
Añadir el puré de calabaza y la nata para montar. Mezclar con las varillas hasta que quede una mezcla homogénea y bastante líquida.
-
Con la ayuda de un rodillo, aplastar un poco la masa quebrada y colocarla sobre un molde, apto para horno, previamente engrasado. Volcar la mezcla de la tarta sobre la masa.
-
Precalentar el horno a 180 ºC (356 ºF) y, una vez alcanzada la temperatura, cocinar el pastel de calabaza durante 1 hora o 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Lo ideal es que lo pinches para comprobar que esté hecho.
-
Sacar, enfriar, desmoldar y…
-
Listo… ¡a disfrutar sin remordimientos!