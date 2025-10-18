Pastel americano de calabaza

Cortar la calabaza a lo largo por la mitad y colocarla sobre la bandeja del horno, forrada con papel vegetal, con la piel hacia arriba. Hornear a 180 ºC (356 ºF) durante 1 hora o algo más, si es necesario, hasta que esté tierna.

Dejar enfriar la calabaza, quitarle la piel (con una cuchara será más fácil) y triturar hasta hacer puré para que la tarta quede bien fina.

En un recipiente amplio agregar los dos tipos de azúcar, la sal, la ralladura de limón, y las especias molidas (canela, jengibre, nuez moscada, cardamomo y clavo). Integrar todo con unas varillas manuales.

Batir los dos huevos junto a la yema e incorporar a la mezcla anterior. Volver a integrar todo.

Añadir el puré de calabaza y la nata para montar. Mezclar con las varillas hasta que quede una mezcla homogénea y bastante líquida.

Con la ayuda de un rodillo, aplastar un poco la masa quebrada y colocarla sobre un molde, apto para horno, previamente engrasado. Volcar la mezcla de la tarta sobre la masa.

Precalentar el horno a 180 ºC (356 ºF) y, una vez alcanzada la temperatura, cocinar el pastel de calabaza durante 1 hora o 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Lo ideal es que lo pinches para comprobar que esté hecho.

Sacar, enfriar, desmoldar y…