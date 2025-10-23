Pasta cremosa sin lactosa
Receta de macarrones con salsa de nata y queso para todos los gustos
Kaiku Sin Lactosa
Jueves, 23 de octubre 2025, 16:14
¿A quién no le gusta un buen plato de pasta con queso? Esta receta está para chuparse los dedos, es muy sencilla de elaborar y apta para intolerantes a la lactosa. Aunque también puedes adaptarla si la lactosa no es un problema para ti. El resultado son unos macarrones cremosos y llenos de sabor con mucho queso.
-
Tiempo de preparación
10 minutos
-
Tiempo de cocción
10 minutos
-
Tiempo total
20 minutos
-
Comensales
1
Categorías
Pasta
Sin lactosa
Ingredientes
-
Mantequilla sin lactosa
-
Pimienta negra en grano
-
Cebollino picado finito
-
Un brick de nata sin lactosa para cocinar
-
Queso rallado sin lactosa
-
Pasta
-
Harina
Preparación
-
Cuece tu pasta favorita siguiendo las indicaciones del paquete.
-
En una sartén calienta la mantequilla hasta que se derrita y hecha una cucharada de harina.
-
Mezcla bien y vierte la nata. Cuando empieze a burbujear echamos la pimienta, ya molida, y más especias al gusto.
-
Por último echamos el queso y mezclamos todo con la pasta.
-
Emplatamos y decoramos con el cebollino.