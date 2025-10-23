HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Macarrones con nata sin lactosa Kaiku
La receta de HOY

Pasta cremosa sin lactosa

Receta de macarrones con salsa de nata y queso para todos los gustos

Kaiku Sin Lactosa

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:14

Comenta

¿A quién no le gusta un buen plato de pasta con queso? Esta receta está para chuparse los dedos, es muy sencilla de elaborar y apta para intolerantes a la lactosa. Aunque también puedes adaptarla si la lactosa no es un problema para ti. El resultado son unos macarrones cremosos y llenos de sabor con mucho queso.

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    10 minutos

  • Tiempo total

    20 minutos

  • Comensales

    1

Categorías

Pasta

Sin lactosa

Ingredientes

  • Mantequilla sin lactosa

  • Pimienta negra en grano

  • Cebollino picado finito

  • Un brick de nata sin lactosa para cocinar

  • Queso rallado sin lactosa

  • Pasta

  • Harina

Preparación

  • Cuece tu pasta favorita siguiendo las indicaciones del paquete.

  • En una sartén calienta la mantequilla hasta que se derrita y hecha una cucharada de harina.

  • Mezcla bien y vierte la nata. Cuando empieze a burbujear echamos la pimienta, ya molida, y más especias al gusto.

  • Por último echamos el queso y mezclamos todo con la pasta.

  • Emplatamos y decoramos con el cebollino.

