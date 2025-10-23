Pasta cremosa sin lactosa

Kaiku Sin Lactosa Jueves, 23 de octubre 2025, 16:14 Comenta Compartir

¿A quién no le gusta un buen plato de pasta con queso? Esta receta está para chuparse los dedos, es muy sencilla de elaborar y apta para intolerantes a la lactosa. Aunque también puedes adaptarla si la lactosa no es un problema para ti. El resultado son unos macarrones cremosos y llenos de sabor con mucho queso.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 10 minutos

Tiempo total 20 minutos

Mantequilla sin lactosa

Pimienta negra en grano

Cebollino picado finito

Un brick de nata sin lactosa para cocinar

Queso rallado sin lactosa

Pasta

Harina Preparación Cuece tu pasta favorita siguiendo las indicaciones del paquete.

En una sartén calienta la mantequilla hasta que se derrita y hecha una cucharada de harina.

Mezcla bien y vierte la nata. Cuando empieze a burbujear echamos la pimienta, ya molida, y más especias al gusto.

Por último echamos el queso y mezclamos todo con la pasta.

Emplatamos y decoramos con el cebollino.