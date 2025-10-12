Paninis para 'Dummies'
Recetas de paninis sencillas, rápidas y riquísimas
Domingo, 12 de octubre 2025, 18:20
Los paninis son esa opción perfecta para cuando quieres algo rápido, sabroso y con un toque especial. Te traemos cinco recetas diferentes para que disfrutes de este clásico italiano tan crujiente, variado y lleno de sabor. ¡Prepárate para enamorarte de cada bocado!
Panini de queso
-
Tiempo de preparación
5 minutos
-
Tiempo de cocción
10 minutos
-
Tiempo total
15 minutos
-
Comensales
4
Categorías
Italiana
Infantil
Ingredientes
-
Dos barras de pan
-
Queso Valblanc Especial Pizza.
-
Orégano
Preparación
-
Pon el horno a calentar a 220 ºC. Mientras coge calor, corta de la barra de pan el tamaño de panini que te vas a comer, según el hambre que tengas.
-
Abre el pan y añade el queso Valblanc Especial Pizza. Mételo en al horno durante 8 o 10 minutos.
-
Sácalo y ponle una pizquita de orégano.
Panini de cherrys y albahaca
-
Tiempo de preparación
5 minutos
-
Tiempo de cocción
10 minutos
-
Tiempo total
15 minutos
-
Comensales
4
Categorías
Italiana
Infantil
Ingredientes
-
Dos barras de pan
-
Queso rallado
-
Tomates cherry
-
Albahaca fresca
Preparación
-
Mientras se calienta el horno a 220 ºC, abre el pan y esparce el queso rallado.
-
Ahora, al horno y después de 8 o 10 minutos sácalo y añade tomates cherry y albahaca.
Panini de jamón y piña
-
Tiempo de preparación
5 minutos
-
Tiempo de cocción
10 minutos
-
Tiempo total
15 minutos
-
Comensales
4
Categorías
Italiana
Infantil
Ingredientes
-
Dos barras de pan
-
Queso rallado Grana Padano Casale
-
Jamón
-
Piña
Preparación
-
Este panini es para los de alma caribeña. Pon el horno a 220 ºC, abre el pan y rellena con el queso rallado, jamón y piña.
-
Al horno durante 8 o 10 minutos y ¡a comer!
Panini de atún, cebolla y aceitunas
-
Tiempo de preparación
5 minutos
-
Tiempo de cocción
10 minutos
-
Tiempo total
15 minutos
-
Comensales
4
Categorías
Italiana
Infantil
Ingredientes
-
Dos barras de pan
-
Queso rallado
-
Atún
-
Cebolla
-
Aceitunas
Preparación
-
Que el horno, a 220 ºC, vaya cogiendo temperatura. Mientras tú tienes tiempo de elaborar tu panini. Corta el pan y ábrelo.
-
Espolvorea queso rallado y ponle por encima atún, cebolla y aceitunas.
-
Sácalo después de 8 o 10 minutos y decóralo con un poco de cebollino. ¡Listo!
Panini de champiñones y pimiento rojo
-
Tiempo de preparación
5 minutos
-
Tiempo de cocción
10 minutos
-
Tiempo total
15 minutos
-
Comensales
4
Categorías
Italiana
Infantil
Ingredientes
-
Dos barras de pan
-
Queso Grana Padano
-
Champiñones
-
Pimiento rojo
Preparación
-
Corta el pan, ábrelo y empezamos a añadir ingredientes. En primer lugar, ralla por encima el queso Grana Padano de Denominación de Origen Emilgrama.
-
Añade champiñones y pimiento rojo de manera que queden ordenados. Mételo en el horno durante 8 o 10 minutos y disfruta del sabor a Italia.