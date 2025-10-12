HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paninis para todos los gustos Aldi
La receta de HOY

Paninis para 'Dummies'

Recetas de paninis sencillas, rápidas y riquísimas

Aldi

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:20

Comenta

Los paninis son esa opción perfecta para cuando quieres algo rápido, sabroso y con un toque especial. Te traemos cinco recetas diferentes para que disfrutes de este clásico italiano tan crujiente, variado y lleno de sabor. ¡Prepárate para enamorarte de cada bocado!

Panini de queso

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    10 minutos

  • Tiempo total

    15 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Italiana

Infantil

Ingredientes

  • Dos barras de pan

  • Queso Valblanc Especial Pizza.

  • Orégano

Preparación

  • Pon el horno a calentar a 220 ºC. Mientras coge calor, corta de la barra de pan el tamaño de panini que te vas a comer, según el hambre que tengas.

  • Abre el pan y añade el queso Valblanc Especial Pizza. Mételo en al horno durante 8 o 10 minutos.

  • Sácalo y ponle una pizquita de orégano.

Panini de cherrys y albahaca

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    10 minutos

  • Tiempo total

    15 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Italiana

Infantil

Ingredientes

  • Dos barras de pan

  • Queso rallado

  • Tomates cherry

  • Albahaca fresca

Preparación

  • Mientras se calienta el horno a 220 ºC, abre el pan y esparce el queso rallado.

  • Ahora, al horno y después de 8 o 10 minutos sácalo y añade tomates cherry y albahaca.

Panini de jamón y piña

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    10 minutos

  • Tiempo total

    15 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Italiana

Infantil

Ingredientes

  • Dos barras de pan

  • Queso rallado Grana Padano Casale

  • Jamón

  • Piña

Preparación

  • Este panini es para los de alma caribeña. Pon el horno a 220 ºC, abre el pan y rellena con el queso rallado, jamón y piña.

  • Al horno durante 8 o 10 minutos y ¡a comer!

Panini de atún, cebolla y aceitunas

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    10 minutos

  • Tiempo total

    15 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Italiana

Infantil

Ingredientes

  • Dos barras de pan

  • Queso rallado

  • Atún

  • Cebolla

  • Aceitunas

Preparación

  • Que el horno, a 220 ºC, vaya cogiendo temperatura. Mientras tú tienes tiempo de elaborar tu panini. Corta el pan y ábrelo.

  • Espolvorea queso rallado y ponle por encima atún, cebolla y aceitunas.

  • Sácalo después de 8 o 10 minutos y decóralo con un poco de cebollino. ¡Listo!

Panini de champiñones y pimiento rojo

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    10 minutos

  • Tiempo total

    15 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Italiana

Infantil

Ingredientes

  • Dos barras de pan

  • Queso Grana Padano

  • Champiñones

  • Pimiento rojo

Preparación

  • Corta el pan, ábrelo y empezamos a añadir ingredientes. En primer lugar, ralla por encima el queso Grana Padano de Denominación de Origen Emilgrama.

  • Añade champiñones y pimiento rojo de manera que queden ordenados. Mételo en el horno durante 8 o 10 minutos y disfruta del sabor a Italia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere tras una salida de vía en la EX-338, a la altura de Cristina
  2. 2 Cáceres vive su boda del año con presencia de la alta sociedad
  3. 3 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  4. 4 Un afortunado del sorteo de La Primitiva gana 1,2 millones de euros este sábado
  5. 5

    Detectan la presencia de mosquito tigre en seis municipios extremeños
  6. 6 Grave tras sufrir un corte en un brazo con una radial en Madrigal de la Vera
  7. 7 Los antiguos alumnos rinden tributo a la Politécnica de Mérida
  8. 8 Sabores del puente en Badajoz: Pan bao de carrillada o bocata de pollo en pepitoria
  9. 9

    El PSOE se pone a favor de la tauromaquia por lo que representa para la dehesa
  10. 10 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Paninis para 'Dummies'

Paninis para &#039;Dummies&#039;