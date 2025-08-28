Panini rolls con verduras asadas y queso
A la parrilla por dentro y por fuera, ¡simplemente perfecto!
Schär
Jueves, 28 de agosto 2025, 18:50
Imagina un pan crujiente, recién salido del horno, que se funde con el aroma del queso derretido y el dulzor de las verduras asadas. Estos paninis sin gluten son una opción deliciosa y ligera, perfectos para una comida rápida pero con todo el sabor casero. La combinación de pimientos dulces, calabacín, berenjena y champiñones, junto con el toque intenso del tomate seco, se funde con la cremosidad del queso para crear un bocado irresistible.
-
Tiempo de preparación
15 minutos
-
Tiempo de cocción
5 minutos
-
Tiempo total
20 minutos
-
Comensales
1
Categorías
Verduras
Sin gluten
Bocadillos
Ingredientes
-
Un paquete de panini rolls sin gluten
-
Un calabacín pequeño o medio grande
-
4 cda. de tomates secos
-
Una cebolla
-
Media berenjena
-
Una mozzarella
-
5 champiñones
-
Sal
-
Guindilla en polvo
-
Aceite de oliva
Preparación
-
Cocinar los Panini Rolls siguiendo las instrucciones del envase durante unos 5 minutos en el horno a 200ºC.
-
Lavar las verduras y cortarlas en rodajas.
-
Calentar el aceite de oliva en una sartén.
-
Añadir las verduras y sazonar con una pizca de sal, pimienta y pimentón.
-
Cortar la mozzarella en rodajas y los Panini Rolls calientes por la mitad, en sentido vertical.
-
Rellenar el pan con las verduras asadas y distribuir la mozzarella por encima.
-
Volver a meter los Panini Rolls en el horno durante 3-5 minutos más para que se derrita la mozzarella.
