Panini rolls con verduras asadas y queso

Receta de paninis con verduras y queso

Imagina un pan crujiente, recién salido del horno, que se funde con el aroma del queso derretido y el dulzor de las verduras asadas. Estos paninis sin gluten son una opción deliciosa y ligera, perfectos para una comida rápida pero con todo el sabor casero. La combinación de pimientos dulces, calabacín, berenjena y champiñones, junto con el toque intenso del tomate seco, se funde con la cremosidad del queso para crear un bocado irresistible.

Tiempo de preparación 15 minutos

Tiempo de cocción 5 minutos

Tiempo total 20 minutos

Comensales 1 Categorías Verduras Sin gluten Bocadillos Ingredientes Un paquete de panini rolls sin gluten

Un calabacín pequeño o medio grande

4 cda. de tomates secos

Una cebolla

Media berenjena

Una mozzarella

5 champiñones

Sal

Guindilla en polvo

Aceite de oliva Preparación Cocinar los Panini Rolls siguiendo las instrucciones del envase durante unos 5 minutos en el horno a 200ºC.

Lavar las verduras y cortarlas en rodajas.

Calentar el aceite de oliva en una sartén.

Añadir las verduras y sazonar con una pizca de sal, pimienta y pimentón.

Cortar la mozzarella en rodajas y los Panini Rolls calientes por la mitad, en sentido vertical.

Rellenar el pan con las verduras asadas y distribuir la mozzarella por encima.

Volver a meter los Panini Rolls en el horno durante 3-5 minutos más para que se derrita la mozzarella.