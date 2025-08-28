HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Receta de paninis con verduras y queso Schär
La receta de HOY

Panini rolls con verduras asadas y queso

A la parrilla por dentro y por fuera, ¡simplemente perfecto!

Schär

Jueves, 28 de agosto 2025, 18:50

Imagina un pan crujiente, recién salido del horno, que se funde con el aroma del queso derretido y el dulzor de las verduras asadas. Estos paninis sin gluten son una opción deliciosa y ligera, perfectos para una comida rápida pero con todo el sabor casero. La combinación de pimientos dulces, calabacín, berenjena y champiñones, junto con el toque intenso del tomate seco, se funde con la cremosidad del queso para crear un bocado irresistible.

  • Tiempo de preparación

    15 minutos

  • Tiempo de cocción

    5 minutos

  • Tiempo total

    20 minutos

  • Comensales

    1

Categorías

Verduras

Sin gluten

Bocadillos

Ingredientes

  • Un paquete de panini rolls sin gluten

  • Un calabacín pequeño o medio grande

  • 4 cda. de tomates secos

  • Una cebolla

  • Media berenjena

  • Una mozzarella

  • 5 champiñones

  • Sal

  • Guindilla en polvo

  • Aceite de oliva

Preparación

  • Cocinar los Panini Rolls siguiendo las instrucciones del envase durante unos 5 minutos en el horno a 200ºC.

  • Lavar las verduras y cortarlas en rodajas.

  • Calentar el aceite de oliva en una sartén.

  • Añadir las verduras y sazonar con una pizca de sal, pimienta y pimentón.

  • Cortar la mozzarella en rodajas y los Panini Rolls calientes por la mitad, en sentido vertical.

  • Rellenar el pan con las verduras asadas y distribuir la mozzarella por encima.

  • Volver a meter los Panini Rolls en el horno durante 3-5 minutos más para que se derrita la mozzarella.

