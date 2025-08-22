HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ñoquis de patata con cebolleta, jamón y queso María Díaz

Ñoquis con salsa de cebolleta y rulo de cabra

Receta fácil y deliciosa para sorprender a tus invitados

María Díaz

Viernes, 22 de agosto 2025, 16:30

Si buscas una receta fácil y sabrosa, estos ñoquis con salsa de cebolleta y rulo de cabra son la opción perfecta para una comida diferente. En pocos minutos puedes preparar un plato principal cremoso, aromático y con un toque gourmet. Una receta de pasta sencilla que combina la suavidad de los ñoquis con el sabor fresco de la cebolleta y la intensidad del queso, ideal para sorprender en casa sin complicaciones.

  • Tiempo de preparación

    7 minutos

  • Tiempo de cocción

    3 minutos

  • Tiempo total

    10 minutos

  • Comensales

    2

Categorías

Principal

Pasta

Ingredientes

  • Una bolsa de ñoquis

  • Una cebolleta

  • Mantequilla

  • Perejil

  • Caldo de pollo o similar

  • Tacos de jamón

  • Rulo de cabra

Preparación

  • Cocer los ñoquis según las indicaciones del paquete y reservar.

  • Picar la cebolleta y el perejil. Batir junto a un par de cucharadas grandes de mantequilla y añadir caldo al gusto.

  • Salpimentar los ñoquis y mezclar con la salsa.

  • Cortar unas rodajas de queso y añadir al plato junto con los tacos de jamón.

