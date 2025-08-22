La receta de HOYÑoquis con salsa de cebolleta y rulo de cabra
Receta fácil y deliciosa para sorprender a tus invitados
María Díaz
Viernes, 22 de agosto 2025, 16:30
Si buscas una receta fácil y sabrosa, estos ñoquis con salsa de cebolleta y rulo de cabra son la opción perfecta para una comida diferente. En pocos minutos puedes preparar un plato principal cremoso, aromático y con un toque gourmet. Una receta de pasta sencilla que combina la suavidad de los ñoquis con el sabor fresco de la cebolleta y la intensidad del queso, ideal para sorprender en casa sin complicaciones.
-
Tiempo de preparación
7 minutos
-
Tiempo de cocción
3 minutos
-
Tiempo total
10 minutos
-
Comensales
2
Categorías
Principal
Pasta
Ingredientes
-
Una bolsa de ñoquis
-
Una cebolleta
-
Mantequilla
-
Perejil
-
Caldo de pollo o similar
-
Tacos de jamón
-
Rulo de cabra
Preparación
-
Cocer los ñoquis según las indicaciones del paquete y reservar.
-
Picar la cebolleta y el perejil. Batir junto a un par de cucharadas grandes de mantequilla y añadir caldo al gusto.
-
Salpimentar los ñoquis y mezclar con la salsa.
-
Cortar unas rodajas de queso y añadir al plato junto con los tacos de jamón.
