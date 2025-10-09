HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Mousse de chocolate YOSOY
Mousse vegana de chocolate

Un postre irresistible apto para todos los paladares

YOSOY

Jueves, 9 de octubre 2025, 15:42

¿Quién dijo que un postre delicioso no puede ser ligero y vegetal? Esta mousse de chocolate con bebida de avena es la prueba perfecta. Cremosa, aireada y con un sabor intenso a cacao, pero sin lácteos ni azúcares refinados. Con esta receta conseguirás una textura esponjosa irresistible, ideal para darte un capricho saludable en cualquier momento.

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    5 minutos

  • Tiempo total

    15 minutos

  • Comensales

    2

Categorías

Postres

Vegana

Ingredientes

  • 60 ml de bebida de avena

  • 150 g de chocolate negro (70%)

  • 2 cucharadas de sirope de agave

  • 1 cucharadita de extracto de vainilla

  • Aquafaba de 1 lata de garbanzos (aproximadamente 150-180 ml)

  • Una pizca de sal

Preparación

  • Derrite el chocolate. Trocea el chocolate y fúndelo al baño maría o en el microondas, en intervalos de 30 segundos, removiendo cada vez. Deja enfriar un poco.

  • Bate la aquafaba. En un bol grande, bate la aquafaba con una batidora de varillas (preferiblemente eléctrica) hasta que obtengas picos firmes, como si estuvieras montando claras de huevo.

  • Prepara la mezcla de chocolate. Mientras se bate la aquafaba, calienta la bebida de avena en un cazo a fuego medio, junto con el sirope de agave, la vainilla y una pizca de sal. No dejes que hierva, solo caliéntalo lo suficiente para disolver los ingredientes.

  • Incorpora el chocolate derretido. Añade el chocolate derretido a la mezcla de bebida vegetal y mezcla bien hasta que quede todo bien integrado.

  • Combina con la aquafaba. Una vez la aquafaba esté montada, ve incorporando la mezcla de chocolate con movimientos suaves y envolventes, utilizando una espátula o varillas de manera que no pierda el aire. Hazlo poco a poco para que quede bien incorporado sin que se desinfle.

  • Vierte la mousse en vasitos o recipientes individuales y deja reposar en la nevera al menos 1 hora para que tome consistencia.

  • Sirve y disfruta. Puedes decorar con cacao en polvo, frutos rojos, frutos secos o incluso un toque de crema de cacao por encima.

