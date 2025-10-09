Mousse vegana de chocolate

Derrite el chocolate. Trocea el chocolate y fúndelo al baño maría o en el microondas, en intervalos de 30 segundos, removiendo cada vez. Deja enfriar un poco.

Bate la aquafaba. En un bol grande, bate la aquafaba con una batidora de varillas (preferiblemente eléctrica) hasta que obtengas picos firmes, como si estuvieras montando claras de huevo.

Prepara la mezcla de chocolate. Mientras se bate la aquafaba, calienta la bebida de avena en un cazo a fuego medio, junto con el sirope de agave, la vainilla y una pizca de sal. No dejes que hierva, solo caliéntalo lo suficiente para disolver los ingredientes.

Incorpora el chocolate derretido. Añade el chocolate derretido a la mezcla de bebida vegetal y mezcla bien hasta que quede todo bien integrado.

Combina con la aquafaba. Una vez la aquafaba esté montada, ve incorporando la mezcla de chocolate con movimientos suaves y envolventes, utilizando una espátula o varillas de manera que no pierda el aire. Hazlo poco a poco para que quede bien incorporado sin que se desinfle.

Vierte la mousse en vasitos o recipientes individuales y deja reposar en la nevera al menos 1 hora para que tome consistencia.