Mousse vegana de chocolate
Un postre irresistible apto para todos los paladares
Jueves, 9 de octubre 2025, 15:42
¿Quién dijo que un postre delicioso no puede ser ligero y vegetal? Esta mousse de chocolate con bebida de avena es la prueba perfecta. Cremosa, aireada y con un sabor intenso a cacao, pero sin lácteos ni azúcares refinados. Con esta receta conseguirás una textura esponjosa irresistible, ideal para darte un capricho saludable en cualquier momento.
-
Tiempo de preparación
10 minutos
-
Tiempo de cocción
5 minutos
-
Tiempo total
15 minutos
-
Comensales
2
Categorías
Postres
Vegana
Ingredientes
-
60 ml de bebida de avena
-
150 g de chocolate negro (70%)
-
2 cucharadas de sirope de agave
-
1 cucharadita de extracto de vainilla
-
Aquafaba de 1 lata de garbanzos (aproximadamente 150-180 ml)
-
Una pizca de sal
Preparación
-
Derrite el chocolate. Trocea el chocolate y fúndelo al baño maría o en el microondas, en intervalos de 30 segundos, removiendo cada vez. Deja enfriar un poco.
-
Bate la aquafaba. En un bol grande, bate la aquafaba con una batidora de varillas (preferiblemente eléctrica) hasta que obtengas picos firmes, como si estuvieras montando claras de huevo.
-
Prepara la mezcla de chocolate. Mientras se bate la aquafaba, calienta la bebida de avena en un cazo a fuego medio, junto con el sirope de agave, la vainilla y una pizca de sal. No dejes que hierva, solo caliéntalo lo suficiente para disolver los ingredientes.
-
Incorpora el chocolate derretido. Añade el chocolate derretido a la mezcla de bebida vegetal y mezcla bien hasta que quede todo bien integrado.
-
Combina con la aquafaba. Una vez la aquafaba esté montada, ve incorporando la mezcla de chocolate con movimientos suaves y envolventes, utilizando una espátula o varillas de manera que no pierda el aire. Hazlo poco a poco para que quede bien incorporado sin que se desinfle.
-
Vierte la mousse en vasitos o recipientes individuales y deja reposar en la nevera al menos 1 hora para que tome consistencia.
-
Sirve y disfruta. Puedes decorar con cacao en polvo, frutos rojos, frutos secos o incluso un toque de crema de cacao por encima.