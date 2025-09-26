HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Calapizzas rellenas de tomate, trufa y queso María Díaz
Mini pizzas con forma de calabaza

Prueba esta idea de cena perfecta para el otoño que encantará a los niños

María Díaz

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:37

Me encantan las recetas otoñales, y estas mini pizzas con forma de calabaza además de ser monísimas están de rechupete. En realidad puedes rellenarlas de lo que más te guste, incluso de chocolate y hacerlas dulces. Yo preparé una mezcla con trufa, tomate y queso que queda espectacular. Son muy sencillas de elaborar y te permiten disfrutar de una cena diferente. Además, a los niños les maravilla.

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    15 minutos

  • Tiempo total

    25 minutos

  • Comensales

    2

Pizzas

Ingredientes

  • Una masa de pizza (yo la usé de semillas)

  • Salsa de trufa

  • Tomate frito

  • queso rallado

  • Jamón york o similar

  • Hilo de cocina

  • Canela en rama (para decorar)

Preparación

  • Corta la masa en cuadrados, nomalmente de una masa saldrán seis cuadraditos.

  • Añade tomate frito en la base, un poco de trufa, el queso rallado y un trocito de jamón york. Ten cuidado de no rellenarlo demasiado.

  • Las hacemos bolitas y cortamos un buen pedazo de hilo por cada calabacita.

  • Vamos enrollando el hilo alrededor de la masa para hacer las muescas de la calabaza. Apretamos un poco el hilo pero sin espachurrar.

  • Metemos en el horno 15 minutos a 200 grados con calor arriba y abajo y ventilador.

  • Cuando estén listas cortamos el hilo y lo retiramos completamente.

  • Cortamos la ramita de canela y clavamos en la parte superior para imitar el rabo de la calabaza.

  • ¡Listas para servir!

