Mini pizzas con forma de calabaza
Prueba esta idea de cena perfecta para el otoño que encantará a los niños
María Díaz
Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:37
Me encantan las recetas otoñales, y estas mini pizzas con forma de calabaza además de ser monísimas están de rechupete. En realidad puedes rellenarlas de lo que más te guste, incluso de chocolate y hacerlas dulces. Yo preparé una mezcla con trufa, tomate y queso que queda espectacular. Son muy sencillas de elaborar y te permiten disfrutar de una cena diferente. Además, a los niños les maravilla.
Tiempo de preparación
10 minutos
Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo total
25 minutos
Comensales
2
Categorías
Pizzas
Ingredientes
Una masa de pizza (yo la usé de semillas)
Salsa de trufa
Tomate frito
queso rallado
Jamón york o similar
Hilo de cocina
Canela en rama (para decorar)
Preparación
Corta la masa en cuadrados, nomalmente de una masa saldrán seis cuadraditos.
Añade tomate frito en la base, un poco de trufa, el queso rallado y un trocito de jamón york. Ten cuidado de no rellenarlo demasiado.
Las hacemos bolitas y cortamos un buen pedazo de hilo por cada calabacita.
Vamos enrollando el hilo alrededor de la masa para hacer las muescas de la calabaza. Apretamos un poco el hilo pero sin espachurrar.
Metemos en el horno 15 minutos a 200 grados con calor arriba y abajo y ventilador.
Cuando estén listas cortamos el hilo y lo retiramos completamente.
Cortamos la ramita de canela y clavamos en la parte superior para imitar el rabo de la calabaza.
¡Listas para servir!
