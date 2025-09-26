María Díaz Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:37 Comenta Compartir

Me encantan las recetas otoñales, y estas mini pizzas con forma de calabaza además de ser monísimas están de rechupete. En realidad puedes rellenarlas de lo que más te guste, incluso de chocolate y hacerlas dulces. Yo preparé una mezcla con trufa, tomate y queso que queda espectacular. Son muy sencillas de elaborar y te permiten disfrutar de una cena diferente. Además, a los niños les maravilla.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 15 minutos

Tiempo total 25 minutos

Comensales 2 Categorías Pizzas Ingredientes Una masa de pizza (yo la usé de semillas)

Salsa de trufa

Tomate frito

queso rallado

Jamón york o similar

Hilo de cocina

Canela en rama (para decorar) Preparación Corta la masa en cuadrados, nomalmente de una masa saldrán seis cuadraditos.

Añade tomate frito en la base, un poco de trufa, el queso rallado y un trocito de jamón york. Ten cuidado de no rellenarlo demasiado.

Las hacemos bolitas y cortamos un buen pedazo de hilo por cada calabacita.

Vamos enrollando el hilo alrededor de la masa para hacer las muescas de la calabaza. Apretamos un poco el hilo pero sin espachurrar.

Metemos en el horno 15 minutos a 200 grados con calor arriba y abajo y ventilador.

Cuando estén listas cortamos el hilo y lo retiramos completamente.

Cortamos la ramita de canela y clavamos en la parte superior para imitar el rabo de la calabaza.

¡Listas para servir!