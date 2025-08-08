HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Medios del Infoex trabajan en un incendio de nivel 1 de peligrosidad en Aldea del Cano
El postre italiano por excelencia sin gluten Schär

La receta de HOY

El mejor tiramisú sin gluten

Una combinación inmejorable de suaves bizcochos, queso mascarpone, café y cacao

Schär

Viernes, 8 de agosto 2025, 17:32

Con su suave y cremoso mascarpone, sus bizcochos ligeros y esponjosos empapados de café y la suavidad de su cacao en polvo, el tiramisú es el postre para el que siempre tienes hueco. Sorprende a tus amigos celíacos con esta receta de tiramisú sin gluten, imprescindible para cualquier cena. Pero planifica con antelación: cuanto antes lo hagas, más tiempo tendrán todos estos magníficos sabores para mezclarse y sumergirse en las galletas savoiardi. Tan bueno que recomendamos disfrutarlo solo.

  • Tiempo de preparación

    40 minutos

  • Tiempo de cocción

    0

  • Tiempo total

    40 minutos

  • Comensales

    6

  • Calorías

    388

Categorías

Postres

Ingredientes

  • Un paquete de galletas Savoiardi

  • 200 g de queso mascarpone

  • 3 huevos

  • 1 yema de huevo

  • 4 cda. de azúcar

  • 2 cda. de ron

  • 250 ml café

  • 1 pizca de cacao en polvo

Preparación

  • Separar las claras de las yemas y batir las 4 yemas con el azúcar hasta que la masa esté espumosa, agregando a continuación mascarpone y ron.

  • Batir las claras a punto de nieve y con cuidado agregarlas a las yemas.

  • Luego empapar los bizcochos en café sin que queden muy duros por dentro.

  • Ponlos uno al lado de otro en un molde ya sea de vidrio o porcelana.

  • Poner encima la mitad de la crema, luego otra capa de galletas, terminando con la crema arriba.

  • Espolvorear con bastante cacao y poner en la nevera durante un par de horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 10 años y otras ocho personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
  2. 2 Un paciente destroza varios objetos en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas
  3. 3 Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Murcia
  4. 4 La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo
  5. 5 El Seprona encuentra 32 perros muertos en una finca de Extremadura
  6. 6 Fran, el extremeño que triunfó en Gran Hermano, saltará al ruedo de Barcarrota como novillero
  7. 7 Hiba Abouk visita Extremadura y se enamora de este rincón de Cáceres
  8. 8 Un interno del Marcelo Nessi arrebata los grilletes a los vigilantes y les golpea con ellos
  9. 9 Investigan a un empleado de Correos por apoderarse de 51 paquetes «que le interesaban»
  10. 10 Brazo gitano salado de calabacín relleno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El mejor tiramisú sin gluten

El mejor tiramisú sin gluten