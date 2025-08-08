El mejor tiramisú sin gluten

La receta de HOYEl mejor tiramisú sin gluten
Una combinación inmejorable de suaves bizcochos, queso mascarpone, café y cacao
Schär
Viernes, 8 de agosto 2025, 17:32
Con su suave y cremoso mascarpone, sus bizcochos ligeros y esponjosos empapados de café y la suavidad de su cacao en polvo, el tiramisú es el postre para el que siempre tienes hueco. Sorprende a tus amigos celíacos con esta receta de tiramisú sin gluten, imprescindible para cualquier cena. Pero planifica con antelación: cuanto antes lo hagas, más tiempo tendrán todos estos magníficos sabores para mezclarse y sumergirse en las galletas savoiardi. Tan bueno que recomendamos disfrutarlo solo.
Tiempo de preparación
40 minutos
Tiempo de cocción
0
Tiempo total
40 minutos
Comensales
6
Calorías
388
Categorías
Postres
Ingredientes
Un paquete de galletas Savoiardi
200 g de queso mascarpone
3 huevos
1 yema de huevo
4 cda. de azúcar
2 cda. de ron
250 ml café
1 pizca de cacao en polvo
Preparación
Separar las claras de las yemas y batir las 4 yemas con el azúcar hasta que la masa esté espumosa, agregando a continuación mascarpone y ron.
Batir las claras a punto de nieve y con cuidado agregarlas a las yemas.
-
Luego empapar los bizcochos en café sin que queden muy duros por dentro.
Ponlos uno al lado de otro en un molde ya sea de vidrio o porcelana.
Poner encima la mitad de la crema, luego otra capa de galletas, terminando con la crema arriba.
Espolvorear con bastante cacao y poner en la nevera durante un par de horas.
