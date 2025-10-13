Linguine con mantequilla y limón

En el bol de tu amasadora añade la harina, la sal, los huevos y el aceite en el bol. Coloca la pala mezcladora y mezcla hasta que la masa comience a unirse.

Intercambia la pala mezcladora por el gancho para amasar.

Amasa a velocidad 2 durante 3–4 minutos o hasta que la masa esté suave. Envuelve en plástico film y deja reposar en el refrigerador durante 15 minutos.

Una vez haya transcurrido el tiempo, saca la masa de la nevera y colócala sobre una superficie previamente enharinada. Corta la masa en 4 partes iguales. Mantén las porciones que no uses envueltas en plástico para que no se sequen.

Con ayuda de un rodillo aplana una de las bolas hasta que esté de un grosor de aproximadamente 2 centímetros. Coloca el accesorio para pasta y pon el grosor de pasta más ancho en la rueda. Comienza a pasar la pasta con la batidora en la velocidad 3, pasa la masa al menos dos veces por el mismo número antes de bajar un número en la rueda. Repite este proceso hasta llegar al 2 con cada bola. Mientras vas haciendo las otras planchas recuerda colocar la lámina sobre una superficie ligeramente enharinada y espolvorea un poco más de harina para que la pasta no se pegue.

Retira el rodillo y coloca el cortador de linguine. Pasa la lámina de masa por el cortador, sujétala con cuidado y colócala en el soporte para pasta para que se seque.

Repite el proceso con las láminas restantes hasta terminar.

Un vez tengamos todos nuestras planchas de pasta convertidas en linguine es el momento de cocinarlas. Para ello calentaremos abundante agua con sal hasta llevarlo al punto de ebullición. Cuando esté hirviendo añadimos nuestra pasta y la dejamos cocer durante unos 3-4 minutos para que no se pase.