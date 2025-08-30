Hamburguesas de brócoli para tu bebé a partir de seis meses
Con pocos ingredientes y en menos de 10 minutos puedes preparar esta receta llena de sabor para tu peque
Dulce y Chocolate
Sábado, 30 de agosto 2025, 15:45
Suaves, nutritivas y fáciles de morder: estas mini hamburguesas de pavo con brócoli son ideales para que los más peques descubran nuevos sabores desde sus primeros bocados. Perfectas para Baby Led Weaning (BLW) a partir de los 6 meses, se preparan en un momento y son una opción saludable que gusta tanto a los bebés como a toda la familia.
-
Tiempo de preparación
5 minutos
-
Tiempo de cocción
3 minutos
-
Tiempo total
8 minutos
-
Comensales
1
Categorías
Infantil
Carne
Verduras
Ingredientes
-
500 g de carne de pavo
-
Una taza de brócoli
-
Dos huevos
-
Ajo y cebolla en polvo
-
Aceite de oliva
Preparación
-
Cortas en pedacitos la carne y el brócoli y mezclas bien con el resto de los ingredientes.
-
Calientas un poco de aceite de oliva en la sartén y separas la mezcla haciendo bolitas que iremos cocinando.
-
Una vez cocinadas esperamos a que se enfríen un poco y listas para servir.
