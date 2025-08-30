Hamburguesas de brócoli para tu bebé a partir de seis meses

Dulce y Chocolate Sábado, 30 de agosto 2025, 15:45 Comenta Compartir

Suaves, nutritivas y fáciles de morder: estas mini hamburguesas de pavo con brócoli son ideales para que los más peques descubran nuevos sabores desde sus primeros bocados. Perfectas para Baby Led Weaning (BLW) a partir de los 6 meses, se preparan en un momento y son una opción saludable que gusta tanto a los bebés como a toda la familia.

Tiempo de preparación 5 minutos

Tiempo de cocción 3 minutos

Tiempo total 8 minutos

Comensales 1 Categorías Infantil Carne Verduras Ingredientes 500 g de carne de pavo

Una taza de brócoli

Dos huevos

Ajo y cebolla en polvo

Aceite de oliva Preparación Cortas en pedacitos la carne y el brócoli y mezclas bien con el resto de los ingredientes.

Calientas un poco de aceite de oliva en la sartén y separas la mezcla haciendo bolitas que iremos cocinando.

Una vez cocinadas esperamos a que se enfríen un poco y listas para servir.