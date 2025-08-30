HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hamburguesas de brócoli saludables Dulce y Chocolate
La receta de HOY

Hamburguesas de brócoli para tu bebé a partir de seis meses

Con pocos ingredientes y en menos de 10 minutos puedes preparar esta receta llena de sabor para tu peque

Dulce y Chocolate

Sábado, 30 de agosto 2025, 15:45

Suaves, nutritivas y fáciles de morder: estas mini hamburguesas de pavo con brócoli son ideales para que los más peques descubran nuevos sabores desde sus primeros bocados. Perfectas para Baby Led Weaning (BLW) a partir de los 6 meses, se preparan en un momento y son una opción saludable que gusta tanto a los bebés como a toda la familia.

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    3 minutos

  • Tiempo total

    8 minutos

  • Comensales

    1

Categorías

Infantil

Carne

Verduras

Ingredientes

  • 500 g de carne de pavo

  • Una taza de brócoli

  • Dos huevos

  • Ajo y cebolla en polvo

  • Aceite de oliva

Preparación

  • Cortas en pedacitos la carne y el brócoli y mezclas bien con el resto de los ingredientes.

  • Calientas un poco de aceite de oliva en la sartén y separas la mezcla haciendo bolitas que iremos cocinando.

  • Una vez cocinadas esperamos a que se enfríen un poco y listas para servir.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La primera tienda Normal llega a Badajoz y provoca largas colas en El Faro
  2. 2 Medios aéreos y bomberos del Infoex sofocan el incendio en Don Benito
  3. 3 Pierde el control al volante y choca con coches aparcados y contenedores en Badajoz
  4. 4 Dos detenidos con quince armas de fuego y droga en la redada de La Cañada-Moreras en Badajoz
  5. 5 Casi 800 usuarios disfrutarán del chalé de la Diputación de Badajoz en Chipiona
  6. 6

    El Ayuntamiento de Badajoz pone en venta la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
  7. 7 Muere una mujer en Santiago de Compostela al ser atropellada por el tren turístico de la ciudad
  8. 8 El singular pueblo de Cáceres que protagoniza una premiada historia en la gran pantalla
  9. 9 Los Reyes en Extremadura por los incendios: «Que todos visiten esta tierra tan bonita»
  10. 10 El cacereño Alberto Amarilla recuerda desolado a Verónica Echegui y sus días en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Hamburguesas de brócoli para tu bebé a partir de seis meses

Hamburguesas de brócoli para tu bebé a partir de seis meses