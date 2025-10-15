La receta de HOYGuiso de patatas con costilla
Plato sencillo, rico y económico
Las recetas de MJ
Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:01
El guiso de patatas con costilla es uno de esos platos que evocan el sabor de la cocina casera, la de toda la vida. Con ingredientes sencillos pero llenos de sabor, esta receta es perfecta para los días frescos en los que apetece algo reconfortante y sustancioso. Las costillas aportan un toque jugoso y sabroso al caldo, mientras que las patatas se deshacen ligeramente. Además, es una opción ideal para compartir en familia. A continuación, te mostramos cómo prepararlo paso a paso.
-
Tiempo de preparación
20minutos
-
Tiempo de cocción
30 minutos
-
Tiempo total
50 minutos
Categorías
Tradicional
Carnes
Ingredientes
-
750 g de costillas de cerdo
-
2 ajos
-
1/2 cebolla
-
1 cucharada de harina de trigo
-
100 ml de vino tinto
-
2 cucharadas de tomate frito
-
600 ml de caldo de pollo
-
Romero fresco
-
2 patatas variedad Agría
-
Aceite de oliva virgen extra
-
Sal y pimienta
Preparación
-
Salpimentamos al gusto 750 g de costilla de cerdo troceada. En una olla echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra, echamos las costillas y las doramos bien.
-
Una vez doradas, las sacamos y reservamos. En el mismo aceite echamos un par de ajos picados y dejamos que se doren. A continuación incorporamos media cebolla picada, un poco de sal y dejamos sofreír 10 minutos.
-
Echamos una cucharada de harina y cocinamos 5 minutos. Vertemos 100 ml de vino tinto y reducimos 5 minutos a fuego fuerte. Echamos 2 cucharadas de tomate frito, mezclamos bien e incorporamos las costillas.
-
Cubrimos con caldo de pollo, echamos una ramita de romero fresco, dejamos que rompa a hervir y tapamos. Bajamos el fuego al 2-3 y cocinamos durante 1 hora. Pasado el tiempo destapamos y dejamos cocinar 30 minutos más sin tapar.
-
Mientras se acaban de cocinar las costillas podríamos chascar un par de patatas y añadírselas al guiso, pero yo prefiero freírlas aparte y luego servirlas junto a las costillas.