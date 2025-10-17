Guiso de patatas con calabaza y atún

Cazuela amplia en la placa, con un buen chorrito de aceite, que cubra el fondo para comenzar con el sofrito de los pimientos, la cebolla y los ajos muy picados. Añadimos el laurel para que vaya dejando su aroma, a temperatura media y con un pellizquito de sal. Mientras, pelamos las patatas y esperamos a que el sofrito este en su punto.

Añadimos las patatas junto a la calabaza, con poca sal, el pimentón, el puré de pimientos choriceros y un poquito de comino. Damos unas cuantas vueltas para que vaya quedando todo bien impregnado de los sabores y del color.

A continuación si queremos, podemos poner un poquito de vino blanco y lo dejamos reducir o, directamente, regamos con el caldo.Media hora después, y ya con las patatas y la calabaza tiernas y en su punto, como el atún necesita muy poco cocinado, lo añadimos un par de minutos más en el guiso. El caldo queda espesito, gracias a la patata.