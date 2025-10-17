Guiso de patatas con calabaza y atún
Beatriz Cocina
Viernes, 17 de octubre 2025, 13:15
Con el otoño llegan los guisos de cuchara tan buenos y recomendables como éste. Guiso de patatas con calabaza y atún.
-
Tiempo de preparación
10 minutos
-
Tiempo total
25 minutos
-
Comensales
6
-
Calorías
450
Categorías
Guiso de temporada
Ingredientes
-
1,3 kilos de patatas
-
400 grramos de calabaza
-
300 gramos de atún
-
Dos pimientos entreverados
-
Dos dientes de ajo
-
Dos hojas de laurel
-
Una cebolla
-
Una cucharada de pimentón
-
Una cucharada de carne de pimiento choricero
-
Una cucharadita de comino
-
Un litro de caldo de verduiras
-
Una pizca de sal
-
Una cucharada de AOVE
Preparación
-
Cazuela amplia en la placa, con un buen chorrito de aceite, que cubra el fondo para comenzar con el sofrito de los pimientos, la cebolla y los ajos muy picados. Añadimos el laurel para que vaya dejando su aroma, a temperatura media y con un pellizquito de sal. Mientras, pelamos las patatas y esperamos a que el sofrito este en su punto.
-
Añadimos las patatas junto a la calabaza, con poca sal, el pimentón, el puré de pimientos choriceros y un poquito de comino. Damos unas cuantas vueltas para que vaya quedando todo bien impregnado de los sabores y del color.
-
A continuación si queremos, podemos poner un poquito de vino blanco y lo dejamos reducir o, directamente, regamos con el caldo.Media hora después, y ya con las patatas y la calabaza tiernas y en su punto, como el atún necesita muy poco cocinado, lo añadimos un par de minutos más en el guiso. El caldo queda espesito, gracias a la patata.
-
A última hora lo probamos, por si hubiera que añadir un poquito más de sal. Así logramos este guiso de patatas y calabaza con atún, tan otoñal.