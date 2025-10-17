HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Guiso de patatas con calabaza y atún
La receta de HOY

Guiso de patatas con calabaza y atún

Beatriz Cocina

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:15

Comenta

Con el otoño llegan los guisos de cuchara tan buenos y recomendables como éste. Guiso de patatas con calabaza y atún.

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo total

    25 minutos

  • Comensales

    6

  • Calorías

    450

Categorías

Guiso de temporada

Ingredientes

  • 1,3 kilos de patatas

  • 400 grramos de calabaza

  • 300 gramos de atún

  • Dos pimientos entreverados

  • Dos dientes de ajo

  • Dos hojas de laurel

  • Una cebolla

  • Una cucharada de pimentón

  • Una cucharada de carne de pimiento choricero

  • Una cucharadita de comino

  • Un litro de caldo de verduiras

  • Una pizca de sal

  • Una cucharada de AOVE

Preparación

  • Cazuela amplia en la placa, con un buen chorrito de aceite, que cubra el fondo para comenzar con el sofrito de los pimientos, la cebolla y los ajos muy picados. Añadimos el laurel para que vaya dejando su aroma, a temperatura media y con un pellizquito de sal. Mientras, pelamos las patatas y esperamos a que el sofrito este en su punto.

  • Añadimos las patatas junto a la calabaza, con poca sal, el pimentón, el puré de pimientos choriceros y un poquito de comino. Damos unas cuantas vueltas para que vaya quedando todo bien impregnado de los sabores y del color.

  • A continuación si queremos, podemos poner un poquito de vino blanco y lo dejamos reducir o, directamente, regamos con el caldo.Media hora después, y ya con las patatas y la calabaza tiernas y en su punto, como el atún necesita muy poco cocinado, lo añadimos un par de minutos más en el guiso. El caldo queda espesito, gracias a la patata.

  • A última hora lo probamos, por si hubiera que añadir un poquito más de sal. Así logramos este guiso de patatas y calabaza con atún, tan otoñal.

