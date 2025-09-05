Galleta de azúcar moreno y chocolate

Claudia&Julia Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:55 Comenta Compartir

Un poco de azúcar moreno, vainilla y chocolate... Estos son los 3 ingredientes protagonistas para elaborar estas clásicas galletas de azúcar moreno. Digo galletas... ¡O galleta!, porque puedes hacer varias en tamaño mini, ¡O te proponemos hacer una sola galleta XL en sartén!

Confeccionada en una sartén de hierro, esta(s) galleta(s) logran una combinación irresistible de sabores, donde el rico sabor del azúcar moreno se encuentra con la indulgencia del chocolate. ¡Prepárate para sorprender a tus seres queridos con esta tentadora creación directamente de la sartén! Verás que la respuesta a esta galleta siempre es la misma: «¡Quiero más!»

Tiempo de preparación 8 minutos

Tiempo de cocción 20 minutos

Tiempo total 28 minutos

Comensales 4 Categorías Postres Ingredientes 110 g mantequilla

100 g azúcar moreno

65 g azúcar blanco (puedes sustituirlo por azúcar moreno)

2 yemas de huevo

30 ml de leche

1 cdta de extracto de vainilla

150 g harina de trigo

1/2 cucharadita de bicarbonato

1/4 cucharadita de sal

110 g de chocolate negro Preparación Calienta el horno a 200 °C.

En un bol, mezcla la mantequilla, el azúcar moreno y el azúcar blanco hasta obtener una textura clara y esponjosa. Puedes usar una batidora KitchenAid con el accesorio globo.

Agrega las yemas, la leche y la vainilla. Continúa batiendo hasta obtener una mezcla cremosa, aproximadamente 2 minutos más.

Añade la harina, el bicarbonato de sodio y la sal, mezclando suavemente con una espátula hasta que se integren (si usas el robot KitchenAid, pasa al accesorio pala).

Añade los trozos de chocolate y mezcla lo justo, solo hasta integrarlos.

Pincela con mantequilla o aplica spray desmoldante la sartén skillet o la Skillet corazón Le Creuset (son sartenes de hierro, aptas para el horno y que ofrecen un horneado de las masas super rápido).

Extiende la masa de galleta en la sartén. Asegúrate de que no se desborde.

Hornea en el horno precalentado durante 17 a 19 minutos, hasta que los bordes estén ligeramente dorados y el centro aún esté suave.

Saca la sartén del horno y sirve la galleta caliente con una bola de helado de vainilla (recuerda que la sartén skillet, al ser de hierro, puedes cortar en ella sin miedo alguno de dañarla.

Si en lugar de una sola galleta XL quieres hacer muchas, solo debes separar la masa en bolitas de tamaño similar, darles forma y aplanar en unabandeja de hornear galletas.