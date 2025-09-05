HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Galleta XL de chocolate y azúcar moreno Claudia&Julia
La receta de HOY

Galleta de azúcar moreno y chocolate

Un dulce clásico pero irresistible

Claudia&Julia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:55

Un poco de azúcar moreno, vainilla y chocolate... Estos son los 3 ingredientes protagonistas para elaborar estas clásicas galletas de azúcar moreno. Digo galletas... ¡O galleta!, porque puedes hacer varias en tamaño mini, ¡O te proponemos hacer una sola galleta XL en sartén!

Confeccionada en una sartén de hierro, esta(s) galleta(s) logran una combinación irresistible de sabores, donde el rico sabor del azúcar moreno se encuentra con la indulgencia del chocolate. ¡Prepárate para sorprender a tus seres queridos con esta tentadora creación directamente de la sartén! Verás que la respuesta a esta galleta siempre es la misma: «¡Quiero más!»

  • Tiempo de preparación

    8 minutos

  • Tiempo de cocción

    20 minutos

  • Tiempo total

    28 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Postres

Ingredientes

  • 110 g mantequilla

  • 100 g azúcar moreno

  • 65 g azúcar blanco (puedes sustituirlo por azúcar moreno)

  • 2 yemas de huevo

  • 30 ml de leche

  • 1 cdta de extracto de vainilla

  • 150 g harina de trigo

  • 1/2 cucharadita de bicarbonato

  • 1/4 cucharadita de sal

  • 110 g de chocolate negro

Preparación

  • Calienta el horno a 200 °C.

  • En un bol, mezcla la mantequilla, el azúcar moreno y el azúcar blanco hasta obtener una textura clara y esponjosa. Puedes usar una batidora KitchenAid con el accesorio globo.

  • Agrega las yemas, la leche y la vainilla. Continúa batiendo hasta obtener una mezcla cremosa, aproximadamente 2 minutos más.

  • Añade la harina, el bicarbonato de sodio y la sal, mezclando suavemente con una espátula hasta que se integren (si usas el robot KitchenAid, pasa al accesorio pala).

  • Añade los trozos de chocolate y mezcla lo justo, solo hasta integrarlos.

  • Pincela con mantequilla o aplica spray desmoldante la sartén skillet o la Skillet corazón Le Creuset (son sartenes de hierro, aptas para el horno y que ofrecen un horneado de las masas super rápido).

  • Extiende la masa de galleta en la sartén. Asegúrate de que no se desborde.

  • Hornea en el horno precalentado durante 17 a 19 minutos, hasta que los bordes estén ligeramente dorados y el centro aún esté suave.

  • Saca la sartén del horno y sirve la galleta caliente con una bola de helado de vainilla (recuerda que la sartén skillet, al ser de hierro, puedes cortar en ella sin miedo alguno de dañarla.

  • Si en lugar de una sola galleta XL quieres hacer muchas, solo debes separar la masa en bolitas de tamaño similar, darles forma y aplanar en unabandeja de hornear galletas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grafiti con acento extremeño sorprende en las calles de Bilbao
  2. 2 En estado grave tras sufrir un accidente y quedar atrapado en Cabeza del Buey
  3. 3 Vecinos de un pueblo extremeño forcejean con dos mujeres que intentaron okupar una vivienda
  4. 4 La Policía Local impide un suicidio en el Puente Real
  5. 5

    El Ayuntamiento de Mérida instalará seis nuevos radares de control de velocidad
  6. 6 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  7. 7 La Policía detiene a una pareja que guardaba 9 kilos de droga en un trastero de Cáceres
  8. 8 Los bomberos sofocan el incendio declarado en un piso de Valdepasillas
  9. 9 El puente de Extremadura se celebra con ferias, Noche en Blanco, Manuel Carrasco y Melody
  10. 10

    La pareja de refugiados ucranianos que denunció malas condiciones será trasladada a un hostal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Galleta de azúcar moreno y chocolate

Galleta de azúcar moreno y chocolate