HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Focaccia con cebolla caramelizada y queso M.D

La receta de HOY

Focaccia casera con cebolla, queso y miel

Receta para preparar este pan italiano y que quede perfecto

María Díaz

Martes, 14 de octubre 2025, 18:16

Comenta

La focaccia es una especie de pan plano tradicional de la cocina italiana. Elaborado con hierbas, cebolla, queso feta y miel esta receta es ideal para cualquier ocasión y no sobrará ni una miga. La combinación de sabores es perfecta para el paladar: algo salado y dulce envuelto en una textura esponjosa y crujiente.

  • Tiempo de preparación

    3 horas

  • Tiempo de cocción

    20 minutos

  • Tiempo total

    3 horas y 20 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Italiana

Entrantes

Ingredientes

  • Para la masa:

  • 250 g de harina

  • 200 ml de agua templada

  • 7 ml de aceite de oliva

  • 6 g de levadura de panadero

  • 10 g de miel

  • Toppings:

  • Media cebolla

  • Aceite y sal

  • Queso feta

  • Miel

  • Eneldo

Preparación

  • Mezclamos en un bol agua templada, levadura y miel.

  • Añadimos la harina y la sal y vamos mezclando hasta que forme una masa húmeda.

  • Lo dejamos reposando tapado con un paño durante 15 minutos.

  • Cogemos la masa y la plegamos sobre sí misma unas 8 veces. La tapamos de nuevo y dejamos reposar otros 15 minutos.

  • Repetimos los pliegues y la dejamos reposar 1 hora y media a temperatura ambiente.

  • En una bandeja con papel de horno y aceite colocamos la masa y la plegamos sobre sí misma dos veces, le damos la vuelta, la tapamos y la dejamos reposar media hora más.

  • Mientras tanto, nos ponemos con la cebolla. La cortamos en juliana y salteamos a fuego medio en una sartén con aceite de oliva hasta que coja ese característico color dorado.

  • Precalentamos el horno a 220 ºC y mientras echamos un poco de aceite de oliva a la masa y la extendemos hundiendo nuestros dedos en ella.

  • Añadimos por encima la cebolla, los cubitos de queso feta, el eneldo y la miel.

  • La metemos en el horno en la posición más baja y la dejamos entre 20-25 minutos cuando esté bien dorada.

  • La dejamos enfriar un poco y lista para disfrutar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite el presidente del PP de Alburquerque y deja su acta como concejal
  2. 2

    «Necesitamos acercar la parroquia a los vecinos de una zona de Badajoz que crece muchísimo»
  3. 3 La Policía Local detiene a dos menores como presuntos autores del incendio que quemó cuatro coches en Badajoz
  4. 4

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte
  5. 5

    El nivel del río se mantendrá bajo varias semanas para reparar el hormigón del azud
  6. 6 La Lotería Nacional deja parte del primer premio en varias localidades de Extremadura
  7. 7 Las auroras boreales podrían llegar a España: dónde y cuándo verlas
  8. 8

    El Gobierno incrementa la pensión de los jubilados que vuelvan a trabajar y rebaja los requisitos
  9. 9 Atrio recupera el pan
  10. 10

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Focaccia casera con cebolla, queso y miel

Focaccia casera con cebolla, queso y miel