Focaccia casera con cebolla, queso y miel

Mezclamos en un bol agua templada, levadura y miel.

Añadimos la harina y la sal y vamos mezclando hasta que forme una masa húmeda.

Lo dejamos reposando tapado con un paño durante 15 minutos.

Cogemos la masa y la plegamos sobre sí misma unas 8 veces. La tapamos de nuevo y dejamos reposar otros 15 minutos.

Repetimos los pliegues y la dejamos reposar 1 hora y media a temperatura ambiente.

En una bandeja con papel de horno y aceite colocamos la masa y la plegamos sobre sí misma dos veces, le damos la vuelta, la tapamos y la dejamos reposar media hora más.

Mientras tanto, nos ponemos con la cebolla. La cortamos en juliana y salteamos a fuego medio en una sartén con aceite de oliva hasta que coja ese característico color dorado.

Precalentamos el horno a 220 ºC y mientras echamos un poco de aceite de oliva a la masa y la extendemos hundiendo nuestros dedos en ella.

Añadimos por encima la cebolla, los cubitos de queso feta, el eneldo y la miel.

La metemos en el horno en la posición más baja y la dejamos entre 20-25 minutos cuando esté bien dorada.