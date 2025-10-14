Focaccia casera con cebolla, queso y miel

La receta de HOYFocaccia casera con cebolla, queso y miel
Receta para preparar este pan italiano y que quede perfecto
María Díaz
Martes, 14 de octubre 2025, 18:16
La focaccia es una especie de pan plano tradicional de la cocina italiana. Elaborado con hierbas, cebolla, queso feta y miel esta receta es ideal para cualquier ocasión y no sobrará ni una miga. La combinación de sabores es perfecta para el paladar: algo salado y dulce envuelto en una textura esponjosa y crujiente.
-
Tiempo de preparación
3 horas
-
Tiempo de cocción
20 minutos
-
Tiempo total
3 horas y 20 minutos
-
Comensales
4
Categorías
Italiana
Entrantes
Ingredientes
-
Para la masa:
-
250 g de harina
-
200 ml de agua templada
-
7 ml de aceite de oliva
-
6 g de levadura de panadero
-
10 g de miel
-
Toppings:
-
Media cebolla
-
Aceite y sal
-
Queso feta
-
Miel
-
Eneldo
Preparación
-
Mezclamos en un bol agua templada, levadura y miel.
-
Añadimos la harina y la sal y vamos mezclando hasta que forme una masa húmeda.
-
Lo dejamos reposando tapado con un paño durante 15 minutos.
-
Cogemos la masa y la plegamos sobre sí misma unas 8 veces. La tapamos de nuevo y dejamos reposar otros 15 minutos.
-
Repetimos los pliegues y la dejamos reposar 1 hora y media a temperatura ambiente.
-
En una bandeja con papel de horno y aceite colocamos la masa y la plegamos sobre sí misma dos veces, le damos la vuelta, la tapamos y la dejamos reposar media hora más.
-
Mientras tanto, nos ponemos con la cebolla. La cortamos en juliana y salteamos a fuego medio en una sartén con aceite de oliva hasta que coja ese característico color dorado.
-
Precalentamos el horno a 220 ºC y mientras echamos un poco de aceite de oliva a la masa y la extendemos hundiendo nuestros dedos en ella.
-
Añadimos por encima la cebolla, los cubitos de queso feta, el eneldo y la miel.
-
La metemos en el horno en la posición más baja y la dejamos entre 20-25 minutos cuando esté bien dorada.
-
La dejamos enfriar un poco y lista para disfrutar.