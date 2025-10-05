Fantasmitas de limón

Precalentar el horno a 180ºC.

En un bol, poner el yogur y, utilizando el mismo vaso, la leche condensada, el aceite de girasol y la harina. Echar los huevos y la levadura y triturar hasta que quede todo bien integrado.

Verter la masa en flaneras o moldes para magdalenas previamente engrasados, llenando hasta la mitad de su capacidad.

Hornear durante unos 20 minutos o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.

Aplastar con una espátula las magdalenas en caliente si han subido mucho, desmoldar y dejar los bizcochitos del revés, con la base hacia arriba. Dejar enfriar por completo.

Para preparar la glasa: mezclar la leche condensada, la leche en polvo y el zumo de limón.

Bañar los bizcochitos por encima, dejando que el glaseado caiga ligeramente por los lados para simular la sábana del fantasma.