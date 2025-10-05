HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Postre de limón para Halloween Nestlé

La receta de HOY

Fantasmitas de limón

Un postre original, sencillo y riquísimo para la 'spooky season'

Nestlé

Domingo, 5 de octubre 2025, 16:23

Comenta

Si buscas un postre divertido, original y fácil de preparar, estos bizcochitos de limón disfrazados de fantasmitas te van a encantar. Con una base suave y esponjosa, cubierta de un glaseado blanco, se transforman en un dulce perfecto para Halloween o para sorprender a los más pequeños. Además, son tan sencillos de hacer que no necesitarás trucos… ¡solo un par de ojitos y mucha imaginación!

  • Tiempo de preparación

    20 minutos

  • Tiempo de cocción

    20 minutos

  • Tiempo total

    40 minutos

  • Comensales

    16

Categorías

Postres

Ingredientes

  • 2 medidas del vaso de yogur de Leche condensada + 150 g para el glaseado

  • 30 g de leche desnatada en polvo

  • 3 medidas del vaso de yogur de harina

  • 3 huevos M

  • 1 medida del vaso de yogur de aceite de girasol

  • 1 yogur griego de limón

  • 60 ml de zumo de limón (para el glaseado)

  • 16 g de levadura química

  • Ojitos de azúcar

Preparación

  • Precalentar el horno a 180ºC.

  • En un bol, poner el yogur y, utilizando el mismo vaso, la leche condensada, el aceite de girasol y la harina. Echar los huevos y la levadura y triturar hasta que quede todo bien integrado.

  • Verter la masa en flaneras o moldes para magdalenas previamente engrasados, llenando hasta la mitad de su capacidad.

  • Hornear durante unos 20 minutos o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.

  • Aplastar con una espátula las magdalenas en caliente si han subido mucho, desmoldar y dejar los bizcochitos del revés, con la base hacia arriba. Dejar enfriar por completo.

  • Para preparar la glasa: mezclar la leche condensada, la leche en polvo y el zumo de limón.

  • Bañar los bizcochitos por encima, dejando que el glaseado caiga ligeramente por los lados para simular la sábana del fantasma.

  • Colocar los ojitos comestibles antes de que la glasa se endurezca.

