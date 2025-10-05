Fantasmitas de limón

La receta de HOYFantasmitas de limón
Un postre original, sencillo y riquísimo para la 'spooky season'
Nestlé
Domingo, 5 de octubre 2025, 16:23
Si buscas un postre divertido, original y fácil de preparar, estos bizcochitos de limón disfrazados de fantasmitas te van a encantar. Con una base suave y esponjosa, cubierta de un glaseado blanco, se transforman en un dulce perfecto para Halloween o para sorprender a los más pequeños. Además, son tan sencillos de hacer que no necesitarás trucos… ¡solo un par de ojitos y mucha imaginación!
-
Tiempo de preparación
20 minutos
-
Tiempo de cocción
20 minutos
-
Tiempo total
40 minutos
-
Comensales
16
Categorías
Postres
Ingredientes
-
2 medidas del vaso de yogur de Leche condensada + 150 g para el glaseado
-
30 g de leche desnatada en polvo
-
3 medidas del vaso de yogur de harina
-
3 huevos M
-
1 medida del vaso de yogur de aceite de girasol
-
1 yogur griego de limón
-
60 ml de zumo de limón (para el glaseado)
-
16 g de levadura química
-
Ojitos de azúcar
Preparación
-
Precalentar el horno a 180ºC.
-
En un bol, poner el yogur y, utilizando el mismo vaso, la leche condensada, el aceite de girasol y la harina. Echar los huevos y la levadura y triturar hasta que quede todo bien integrado.
-
Verter la masa en flaneras o moldes para magdalenas previamente engrasados, llenando hasta la mitad de su capacidad.
-
Hornear durante unos 20 minutos o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.
-
Aplastar con una espátula las magdalenas en caliente si han subido mucho, desmoldar y dejar los bizcochitos del revés, con la base hacia arriba. Dejar enfriar por completo.
-
Para preparar la glasa: mezclar la leche condensada, la leche en polvo y el zumo de limón.
-
Bañar los bizcochitos por encima, dejando que el glaseado caiga ligeramente por los lados para simular la sábana del fantasma.
-
Colocar los ojitos comestibles antes de que la glasa se endurezca.