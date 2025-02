Ensalada de couscous mediterránea

N. C.

La receta de ensalada de cous-cous es saludable, económica y muy rica. Además, es uno de esos platos capaces de trasladarnos a lugares remotos del planeta. Por eso y si te gusta dar un toque de exotismo a tus comidas, ésta es tu receta. Es ideal como un primero o como acompañamiento para carnes y pescados.

El cous-cous no puede tener un origen más humilde. Nació como aprovechamiento de la sémola que se molía. Eran los granos que, por deficiencias en la piedra de la muela, no se convertían en harina. Esta sémola se iba acumulando con el paso del tiempo y los pueblos del norte de áfrica decidieron que esa comida no se podía tirar. Con tan solo someterla a un hervido ligero a base de vapor se convertía en un nutritivo plato. Con el paso del tiempo el cous-cous se ha convertido en el plato nacional por excelencia de países magrebíes como Marruecos, Túnez y Libia que es de donde es originario. Pero ha traspasado las fronteras y se consume por todo el Mediterráneo levantino.

Combina con todo y con él se pueden hacer mil y una recetas. La que te proponemos es vegetariana, apetitosa, cardiosaludable, rica en calcio, baja en colesterol y con grasas monoinsaturadas que protegen tus arterias. Vamos, una joya.

Tiempo de preparación -

Tiempo de cocción -

Tiempo total 30 min

Comensales 4-6

Calorías 363 Kcal/Ración Categorías Vegetariana Ingredientes 1 pastilla de caldo de verduras Maggi

350 g de couscous

250 g de tomates cherry

50 g de aceitunas negras

100 g de queso feta

200 g (1 unidad) de berenjena

1 limón

6 cucharadas de aceite de oliva

3 cucharadas de vinagre de jerez

cebollino

perejil

sal

pimienta negra Preparación Poner la berenjena cortada en láminas un poco gruesas a lo largo, en una bandeja de horno y asarla unos 10 minutos hasta que esté ligeramente dorada.

Colocar los tomates cherry a su lado en la bandeja, rociarlos con un poco de aceite y asar todo junto unos 5 minutos más. Dejar enfriar tapado y cortar la berenjena en dados.

Disolver la pastilla de caldo en ½ l de agua caliente y añadir zumo de limón y un poco de pimienta.

Poner el couscous en un bol, verter el caldo, dejar reposar unos 10 minutos para que los granos se hinchen, mover con un tenedor ya añadir la berenjena, las aceitunas laminadas, el queso feta cortado en dados, los tomates cherry y espolvorear con perejil picado.

Aliñar con aceite, vinagre y rectificar de sal y pimienta.