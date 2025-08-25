HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Croquetas de queso caseras

Receta fácil y cremosa con la que es imposible fallar

Lunes, 25 de agosto 2025, 16:36

Crujientes por fuera y cremosas por dentro, estas croquetas de queso son el aperitivo perfecto para cualquier ocasión. Con una mezcla de quesos, un toque de ajo y perejil fresco, y un empanado dorado de panko, cada bocado combina suavidad y textura de manera irresistible. Prepáralas en casa y disfruta de un clásico que siempre conquista paladares.

  • Tiempo de preparación

    20 minutos

  • Tiempo de cocción

    10 minutos

  • Tiempo total

    30 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Croquetas

Tradicional

Ingredientes

  • ¼ taza mantequilla

  • ½ taza harina de trigo

  • ½ taza cebolla picada

  • 1 cdita. ajo triturado

  • ½ taza perejil fresco picado

  • 1 taza leche entera

  • 1 taza queso gouda rallado

  • 1 taza queso mozarella rallado

  • Pimienta y nuez moscada

  • Para empanar:

  • 1 taza harina de trigo

  • 3 a 4 huevos

  • 1 ½ taza Panko

Preparación

  • En una cacerola echa la mantequilla, calienta, echa la cebolla, ajo y cocina por 2 a 3 minutos. Añade la harina de trigo y cocina hasta formar una pasta. Añade la leche poco a poco, luego añade el perejil y cocina hasta formar una pasta. Añade la pimienta y nuez moscada. Deja enfriar.

  • Añade los quesos rallados y mezcla hasta unir.

  • Mide la mezcla por cucharada. Forma las croquetas, pasa por harina, luego por huevo y panko, luego pasa por huevos y nuevamente por galleta.

  • Fríe en aceite hasta que queden doraditas. Sirve con tu salsa preferida.

