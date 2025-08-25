Croquetas de queso caseras
Receta fácil y cremosa con la que es imposible fallar
Borden
Lunes, 25 de agosto 2025, 16:36
Crujientes por fuera y cremosas por dentro, estas croquetas de queso son el aperitivo perfecto para cualquier ocasión. Con una mezcla de quesos, un toque de ajo y perejil fresco, y un empanado dorado de panko, cada bocado combina suavidad y textura de manera irresistible. Prepáralas en casa y disfruta de un clásico que siempre conquista paladares.
-
Tiempo de preparación
20 minutos
-
Tiempo de cocción
10 minutos
-
Tiempo total
30 minutos
-
Comensales
4
Categorías
Croquetas
Tradicional
Ingredientes
-
¼ taza mantequilla
-
½ taza harina de trigo
-
½ taza cebolla picada
-
1 cdita. ajo triturado
-
½ taza perejil fresco picado
-
1 taza leche entera
-
1 taza queso gouda rallado
-
1 taza queso mozarella rallado
-
Pimienta y nuez moscada
-
Para empanar:
-
1 taza harina de trigo
-
3 a 4 huevos
-
1 ½ taza Panko
Preparación
-
En una cacerola echa la mantequilla, calienta, echa la cebolla, ajo y cocina por 2 a 3 minutos. Añade la harina de trigo y cocina hasta formar una pasta. Añade la leche poco a poco, luego añade el perejil y cocina hasta formar una pasta. Añade la pimienta y nuez moscada. Deja enfriar.
-
Añade los quesos rallados y mezcla hasta unir.
-
Mide la mezcla por cucharada. Forma las croquetas, pasa por harina, luego por huevo y panko, luego pasa por huevos y nuevamente por galleta.
-
Fríe en aceite hasta que queden doraditas. Sirve con tu salsa preferida.
