HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Croquetas al tuntún, por Beatriz Cocina
B. C.

La receta de HOY

Croquetas al tuntún, por Beatriz Cocina

B. C.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:59

Nuestra colaboradora Beatriz Cocina es especialista en adaptar la cocina tradicional a los nuevos tiempos en los que las prisas abundan, por eso ha inventado estas croquetas que llama «al tuntún» y que no necesitan reposo. Además, con su forma de medir las cantidades (en cucharadas y vasos), es facilísima.

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    10 minutos

  • Comensales

    10 unidades

  • Calorías

    180

Categorías

Cocina tradicional

Ingredientes

  • Una lata de atún en aceite de girasol escurrido de 52 gramos

  • 52 gramos de cebolla

  • Bechamel rápida: una cucharada grande de mantequilla, tres cucharadas grandes de harina de trigo, un vaso de leche entera, 250 mililitros, una cucharadita de nuez moscada molida y sal

  • Para rebozar: dos huevos medianos y pan rallado

  • Para freír: aceite de oliva

Preparación

  • Comenzaremos colocando la mantequilla en una sartén a temperatura media para que funda. Cuando esté líquida, añadimos la cebolla bien picada y removemos para que se mezclen ambos ingredientes. A continuación, incorporamos la harina y cocinamos para que no tenga sabor a crudo. Después, turno de la leche y de la sal.

  • Cuando la bechamel está hecha, incorporamos el atún desmenuzado, mezclamos y podemos empezar a hacer las croquetas a la forma deseada. Solo queda rebozar en pan rallado, huevo y a la sartén a freír. ¡Buen provecho!

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un trabajador de 21 años tras clavarse el palo de una escoba en un costado en Coria
  2. 2

    La Junta está dispuesta a negociar la equiparación salarial de los funcionarios
  3. 3

    Visto para sentencia un juicio en el que piden 26 años de cárcel y 10 millones para Joaquín Parra
  4. 4 Una vecina del bloque B de Aldea Moret, en el pleno de Cáceres: «Por favor, sacadme de allí»
  5. 5 Estas son las especialidades del primer llamamiento urgente del curso en Extremadura
  6. 6 Silvia Alonso recuerda sus inicios en televisión ligados a Extremadura
  7. 7

    La Fundación Triángulo y los grupos de la oposición condenan los comentarios vertidos por la concejala del PP de Plasencia
  8. 8 En libertad el peluquero de Cáceres que fue detenido por vender droga en su negocio
  9. 9

    Educación lanza un llamamiento urgente para cubrir una treintena de vacantes en institutos
  10. 10 El escritor extremeño Francisco Serrano gana el Premio Tusquets 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Croquetas al tuntún, por Beatriz Cocina