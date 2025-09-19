Croquetas al tuntún, por Beatriz Cocina

La receta de HOYCroquetas al tuntún, por Beatriz Cocina
B. C.
Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:59
Nuestra colaboradora Beatriz Cocina es especialista en adaptar la cocina tradicional a los nuevos tiempos en los que las prisas abundan, por eso ha inventado estas croquetas que llama «al tuntún» y que no necesitan reposo. Además, con su forma de medir las cantidades (en cucharadas y vasos), es facilísima.
Tiempo de preparación
5 minutos
Tiempo de cocción
10 minutos
Comensales
10 unidades
Calorías
180
Categorías
Cocina tradicional
Ingredientes
Una lata de atún en aceite de girasol escurrido de 52 gramos
52 gramos de cebolla
Bechamel rápida: una cucharada grande de mantequilla, tres cucharadas grandes de harina de trigo, un vaso de leche entera, 250 mililitros, una cucharadita de nuez moscada molida y sal
Para rebozar: dos huevos medianos y pan rallado
Para freír: aceite de oliva
Preparación
Comenzaremos colocando la mantequilla en una sartén a temperatura media para que funda. Cuando esté líquida, añadimos la cebolla bien picada y removemos para que se mezclen ambos ingredientes. A continuación, incorporamos la harina y cocinamos para que no tenga sabor a crudo. Después, turno de la leche y de la sal.
Cuando la bechamel está hecha, incorporamos el atún desmenuzado, mezclamos y podemos empezar a hacer las croquetas a la forma deseada. Solo queda rebozar en pan rallado, huevo y a la sartén a freír. ¡Buen provecho!
