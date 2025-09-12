Brownie exprés en microondas

Nestlé Cocina Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:17 Comenta Compartir

Si buscas un postre rápido, delicioso y con todo el sabor del chocolate, este brownie en microondas es la solución perfecta. En pocos minutos tendrás un bizcocho tierno y jugoso, con un toque crujiente de nueces, listo para disfrutar solo, acompañado de helado o con un café caliente. Ideal para saciar ese antojo de chocolate sin complicaciones.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 5 minutos

Tiempo total 15 minutos

Comensales 10 Categorías Postres Ingredientes 125 g de Chocolate NESTLÉ Postres Negro

3 huevos

100 g de azúcar

45 ml (3 cucharadas) de leche

125 g de mantequilla

8 g de levadura química

70 g de harina

50 g de nueces troceadas

Azúcar glas Preparación Fundir el chocolate con la mantequilla al microondas a 700W, aproximadamente 3 minutos.

Mientras tanto batir los huevos con el azúcar.

Añadir la mezcla anterior, más la leche, la harina, la levadura y la nueces troceadas.

Mezclar bien y verter en un molde de silicona de 20 cm x 20 cm.

Introducir en el micro 5 minutos y medio a una potencia de 750W.

Dejar reposar en la nevera unos minutos.

Servirlo cortado en dados y espolvoreado con azúcar glas.