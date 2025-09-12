Brownie exprés en microondas
Consigue un resultado delicioso de forma fácil y rápida con esta receta
Nestlé Cocina
Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:17
Si buscas un postre rápido, delicioso y con todo el sabor del chocolate, este brownie en microondas es la solución perfecta. En pocos minutos tendrás un bizcocho tierno y jugoso, con un toque crujiente de nueces, listo para disfrutar solo, acompañado de helado o con un café caliente. Ideal para saciar ese antojo de chocolate sin complicaciones.
Tiempo de preparación
10 minutos
Tiempo de cocción
5 minutos
Tiempo total
15 minutos
Comensales
10
Categorías
Postres
Ingredientes
125 g de Chocolate NESTLÉ Postres Negro
3 huevos
100 g de azúcar
45 ml (3 cucharadas) de leche
125 g de mantequilla
8 g de levadura química
70 g de harina
50 g de nueces troceadas
Azúcar glas
Preparación
Fundir el chocolate con la mantequilla al microondas a 700W, aproximadamente 3 minutos.
Mientras tanto batir los huevos con el azúcar.
Añadir la mezcla anterior, más la leche, la harina, la levadura y la nueces troceadas.
Mezclar bien y verter en un molde de silicona de 20 cm x 20 cm.
Introducir en el micro 5 minutos y medio a una potencia de 750W.
Dejar reposar en la nevera unos minutos.
Servirlo cortado en dados y espolvoreado con azúcar glas.
