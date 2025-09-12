HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Brownie exprés en microondas

Consigue un resultado delicioso de forma fácil y rápida con esta receta

Nestlé Cocina

Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:17

Si buscas un postre rápido, delicioso y con todo el sabor del chocolate, este brownie en microondas es la solución perfecta. En pocos minutos tendrás un bizcocho tierno y jugoso, con un toque crujiente de nueces, listo para disfrutar solo, acompañado de helado o con un café caliente. Ideal para saciar ese antojo de chocolate sin complicaciones.

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    5 minutos

  • Tiempo total

    15 minutos

  • Comensales

    10

Categorías

Postres

Ingredientes

  • 125 g de Chocolate NESTLÉ Postres Negro

  • 3 huevos

  • 100 g de azúcar

  • 45 ml (3 cucharadas) de leche

  • 125 g de mantequilla

  • 8 g de levadura química

  • 70 g de harina

  • 50 g de nueces troceadas

  • Azúcar glas

Preparación

  • Fundir el chocolate con la mantequilla al microondas a 700W, aproximadamente 3 minutos.

  • Mientras tanto batir los huevos con el azúcar.

  • Añadir la mezcla anterior, más la leche, la harina, la levadura y la nueces troceadas.

  • Mezclar bien y verter en un molde de silicona de 20 cm x 20 cm.

  • Introducir en el micro 5 minutos y medio a una potencia de 750W.

  • Dejar reposar en la nevera unos minutos.

  • Servirlo cortado en dados y espolvoreado con azúcar glas.

