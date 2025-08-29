Nestlé Viernes, 29 de agosto 2025, 16:09 Comenta Compartir

Cuando queremos darnos un capricho y rendirnos al placer del dulce, el chocolate figura, sin duda, entre las opciones preferidas de la mayoría. ¿Y qué mejor forma de disfrutarlo que con un postre tan espectacular como el brownie?

A diferencia de otros bizcochos de chocolate, el brownie no incluye levadura entre sus ingredientes, lo que le brinda una textura más densa y jugosa, ¡absolutamente irresistible! En esta receta, además, te proponemos preparar un brownie de chocolate negro, para disfrutar de toda la intensidad del cacao. Si solo con pensarlo ya se te está haciendo la boca agua, ¿a qué esperas para ponerte el delantal y poner en práctica esta receta?

Tiempo de preparación 10 min

Tiempo de cocción 40 min

Tiempo total 50 min

Comensales 12 Categorías Postres Ingredientes 200 g (1 tableta) de Chocolate Negro NESTLÉ Postres

200 g de mantequilla

200 g de azúcar

3 huevos medianos

60 g de nueces peladas y troceadas Preparación Precalentar el horno a 150º.

Forrar el molde de 20x20 cm con papel de horno, o pincelarlo con mantequilla y espolvorear ligeramente con harina.

En un bol, fundir el chocolate y la mantequilla en el microondas.

Mezclar con una espátula para obtener una masa lisa y dejar templar.

Batir los huevos con el azúcar.

Verter la mezcla de chocolate y mantequilla sin dejar de remover.

Añadir la harina tamizada y mezclar. Incorporar las nueces y remover. Verter la masa en el molde y hornear el brownie unos 40 min.

El brownie de chocolate debe quedar crujiente por fuera y tierno por dentro. Sacar del horno y dejar enfriar.

Puedes servir con helado de vainilla y te quedará igual que en un restaurante.