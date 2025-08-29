HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Brownie de chocolate negro

Consigue un resultado delicioso de forma fácil y rápida con esta receta. ¡Pruébala y déjate sorprender!

Viernes, 29 de agosto 2025, 16:09

Cuando queremos darnos un capricho y rendirnos al placer del dulce, el chocolate figura, sin duda, entre las opciones preferidas de la mayoría. ¿Y qué mejor forma de disfrutarlo que con un postre tan espectacular como el brownie?

A diferencia de otros bizcochos de chocolate, el brownie no incluye levadura entre sus ingredientes, lo que le brinda una textura más densa y jugosa, ¡absolutamente irresistible! En esta receta, además, te proponemos preparar un brownie de chocolate negro, para disfrutar de toda la intensidad del cacao. Si solo con pensarlo ya se te está haciendo la boca agua, ¿a qué esperas para ponerte el delantal y poner en práctica esta receta?

  • Tiempo de preparación

    10 min

  • Tiempo de cocción

    40 min

  • Tiempo total

    50 min

  • Comensales

    12

Categorías

Postres

Ingredientes

  • 200 g (1 tableta) de Chocolate Negro NESTLÉ Postres

  • 200 g de mantequilla

  • 200 g de azúcar

  • 3 huevos medianos

  • 60 g de nueces peladas y troceadas

Preparación

  • Precalentar el horno a 150º.

  • Forrar el molde de 20x20 cm con papel de horno, o pincelarlo con mantequilla y espolvorear ligeramente con harina.

  • En un bol, fundir el chocolate y la mantequilla en el microondas.

  • Mezclar con una espátula para obtener una masa lisa y dejar templar.

  • Batir los huevos con el azúcar.

  • Verter la mezcla de chocolate y mantequilla sin dejar de remover.

  • Añadir la harina tamizada y mezclar. Incorporar las nueces y remover. Verter la masa en el molde y hornear el brownie unos 40 min.

  • El brownie de chocolate debe quedar crujiente por fuera y tierno por dentro. Sacar del horno y dejar enfriar.

  • Puedes servir con helado de vainilla y te quedará igual que en un restaurante.

