Bolitas crujientes de merluza y queso
Un plato que encantará a los más pequeños de la casa
Hello Fresh
Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:46
¿Estás buscando un plato completo lleno de sabores y texturas? Atrévete a preparar este variado plato cuyo protagonista son unas bolitas crujientes de merluza y queso que podrás preparar en tu propia cocina. Acompáñalas de patatas y cebolla al horno y una salsa casera de tomate para agregar a tu gusto al plato y disfrutar a tu manera. Perfecta para que los niños disfruten con la comiendo pescado.
-
Tiempo de preparación
30 minutos
-
Tiempo de cocción
10 minutos
-
Tiempo total
40 minutos
-
Comensales
4
Categorías
Pescado
Infantil
Ingredientes
-
500 g de merluza
-
50 g de panko
-
800 g de tomate triturado
-
2 cebollas
-
120 g de queso rallado
-
800 g de patatas
-
Sal y pimienta
-
4 cucharadas de aceite de oliva
-
2 dientes de ajo
-
2 cucharaditas de azúcar
-
2 cucharaditas de orégano
-
80 g de harina
-
2 huevos
-
200 ml de aceite para freir
Preparación
-
Precalienta el horno a 220ºC. Pela las patatas y córtalas en rodajas de 1 cm. Pela la cebolla, divídela en dos y corta una mitad en tiras de 1 cm. Pica la cebolla restante. Pela y pica el ajo.
-
En una bandeja de horno con papel de horno, agrega las patatas y la cebolla a tiras. Añade un chorrito generoso de aceite, salpimienta y mezcla para que queden bien aderezadas. Hornea a media altura durante 25-30 min, hasta que las verduras estén doradas. Dales la vuelta a mitad de cocción.
-
En una sartén, agrega un chorrito de aceite y el ajo. Calienta a fuego medio y cocina 1-2 min. Luego, agrega la cebolla picada y una pizca de sal y cocina 4-5 min, removiendo. Luego, agrega el tomate triturado, el azúcar y el orégano. Cocina a fuego medio-bajo 6-7 min, con la sartén tapada, hasta que la salsa espese. Prueba y salpimienta al gusto. Reserva la salsa en un bol y lava la sartén.
-
Seca la merluza con papel de cocina y retira la piel con ayuda de un cuchillo. Luego, pícala finamente. En un bol grande, agrega la merluza, el queso rallado y la harina. Salpimienta y mezcla bien. Forma 6 bolas por persona. En un plato hondo, bate el huevo. En otro plato, agrega el panko.
-
En la sartén, calienta a fuego medio el aceite para freír. Luego, coloca las bolitas de merluza en el plato con el huevo y cúbrelas. A continuación, rebózalas en panko. Cuando el aceite de la sartén esté caliente, agrega las bolitas de merluza y fríe 4-5 min, hasta que estén doradas. Una vez listas, coloca las bolitas en un plato con papel de cocina para retirar el exceso de aceite.
-
Sirve las bolitas de merluza y queso en platos y acompaña con la salsa de tomate y las patatas y cebolla horneadas.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.