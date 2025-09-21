HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Receta de molitas de merluza y queso con veruras asadas Hello Fresh
La receta de HOY

Bolitas crujientes de merluza y queso

Un plato que encantará a los más pequeños de la casa

Hello Fresh

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:46

¿Estás buscando un plato completo lleno de sabores y texturas? Atrévete a preparar este variado plato cuyo protagonista son unas bolitas crujientes de merluza y queso que podrás preparar en tu propia cocina. Acompáñalas de patatas y cebolla al horno y una salsa casera de tomate para agregar a tu gusto al plato y disfrutar a tu manera. Perfecta para que los niños disfruten con la comiendo pescado.

  • Tiempo de preparación

    30 minutos

  • Tiempo de cocción

    10 minutos

  • Tiempo total

    40 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Pescado

Infantil

Ingredientes

  • 500 g de merluza

  • 50 g de panko

  • 800 g de tomate triturado

  • 2 cebollas

  • 120 g de queso rallado

  • 800 g de patatas

  • Sal y pimienta

  • 4 cucharadas de aceite de oliva

  • 2 dientes de ajo

  • 2 cucharaditas de azúcar

  • 2 cucharaditas de orégano

  • 80 g de harina

  • 2 huevos

  • 200 ml de aceite para freir

Preparación

  • Precalienta el horno a 220ºC. Pela las patatas y córtalas en rodajas de 1 cm. Pela la cebolla, divídela en dos y corta una mitad en tiras de 1 cm. Pica la cebolla restante. Pela y pica el ajo.

  • En una bandeja de horno con papel de horno, agrega las patatas y la cebolla a tiras. Añade un chorrito generoso de aceite, salpimienta y mezcla para que queden bien aderezadas. Hornea a media altura durante 25-30 min, hasta que las verduras estén doradas. Dales la vuelta a mitad de cocción.

  • En una sartén, agrega un chorrito de aceite y el ajo. Calienta a fuego medio y cocina 1-2 min. Luego, agrega la cebolla picada y una pizca de sal y cocina 4-5 min, removiendo. Luego, agrega el tomate triturado, el azúcar y el orégano. Cocina a fuego medio-bajo 6-7 min, con la sartén tapada, hasta que la salsa espese. Prueba y salpimienta al gusto. Reserva la salsa en un bol y lava la sartén.

  • Seca la merluza con papel de cocina y retira la piel con ayuda de un cuchillo. Luego, pícala finamente. En un bol grande, agrega la merluza, el queso rallado y la harina. Salpimienta y mezcla bien. Forma 6 bolas por persona. En un plato hondo, bate el huevo. En otro plato, agrega el panko.

  • En la sartén, calienta a fuego medio el aceite para freír. Luego, coloca las bolitas de merluza en el plato con el huevo y cúbrelas. A continuación, rebózalas en panko. Cuando el aceite de la sartén esté caliente, agrega las bolitas de merluza y fríe 4-5 min, hasta que estén doradas. Una vez listas, coloca las bolitas en un plato con papel de cocina para retirar el exceso de aceite.

  • Sirve las bolitas de merluza y queso en platos y acompaña con la salsa de tomate y las patatas y cebolla horneadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 25 años tras una reyerta en el centro de Cáceres
  2. 2

    El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura
  3. 3 Los nueve pueblos extremeños más bonitos de España
  4. 4 Muere un joven de 25 años tras una reyerta en el centro de Cáceres
  5. 5 La alcaldesa de Casar de Cáceres asegura temer por su integridad ante los insultos y amenazas de una vecina
  6. 6 Herido grave tras ser corneado por un toro en las fiestas de Calzadilla
  7. 7

    El boom del jamón loncheado hace proliferar las tiendas especializadas en Badajoz
  8. 8 Herido un ciclista en un accidente en Badajoz
  9. 9 Cuatro heridos en un accidente de tráfico en la A-66 cerca de Los Santos de Maimona
  10. 10

    Grietas en la coalición de Gobierno de Don Benito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Bolitas crujientes de merluza y queso

Bolitas crujientes de merluza y queso