Bizcocho navideño
Un bizcocho tierno, esponjoso y jugoso para disfrutar mientras se prepara la Navidad
Beatriz Cocina
Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:01
Mientras decoramos la casa en Navidad, preparamos un bizcocho muy festivo ideal para acompañar con una bebida caliente. Se trata de una propuesta tierna, esponjosa y jugosa.
-
Tiempo de preparación
5
-
Tiempo total
35
-
Comensales
8
-
Calorías
350
Categorías
Recetas de postres
Ingredientes
-
-3 huevos grandes
-
-125 gr. de yogur griego natural
-
- 1 envase de azúcar
-
-3 envases de harina de trigo
-
-15 gr. de levadura en polvo
-
-Aroma de vainilla
-
-1 envase de aceite de oliva
-
-250 gr. de cabello de ángel
-
-Almendras laminadas
-
-Azúcar granulado y azúcar glas
Preparación
-
Reunimos 3 huevos grandes, un yogur griego natural de 125 gr., un envase de azúcar y 3 envases de harina de trigo común. Añadimos 15 gr. de levadura, un chorrito de aroma de vainilla y una medida del envase de aceite de oliva, que aporta una textura suave y una grasa más saludable que otras opciones industriales.
-
Mezclamos todo con batidora, procurando integrar aire con movimientos envolventes para obtener una masa esponjosa. Luego incorporamos 250 gr. de cabello de ángel, mezclándolo a mano con espátula para distribuirlo bien.
-
Vertemos la mezcla en un molde de aluminio de 22 cm con forma de corona, engrasado con margarina y espolvoreado con harina. Llevamos al horno precalentado a 180 grados, con calor arriba y abajo y la bandeja un poco por debajo de media altura. Cuando falten unos minutos para terminar, añadimos almendras laminadas y un poco de azúcar para lograr un acabado caramelizado. Horneamos unos 40 minutos, comprobando con una aguja que salga limpia. Dejamos enfriar, desmoldamos con ayuda de una espátula y colocamos el bizcocho en una bandeja navideña. Terminamos con azúcar glas para simular nieve.
El resultado es un bizcocho tierno, jugoso y perfecto para disfrutar en familia.