Bizcocho navideño

Un bizcocho tierno, esponjoso y jugoso para disfrutar mientras se prepara la Navidad

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:01

Mientras decoramos la casa en Navidad, preparamos un bizcocho muy festivo ideal para acompañar con una bebida caliente. Se trata de una propuesta tierna, esponjosa y jugosa.

Ingredientes

  • -3 huevos grandes

  • -125 gr. de yogur griego natural

  • - 1 envase de azúcar

  • -3 envases de harina de trigo

  • -15 gr. de levadura en polvo

  • -Aroma de vainilla

  • -1 envase de aceite de oliva

  • -250 gr. de cabello de ángel

  • -Almendras laminadas

  • -Azúcar granulado y azúcar glas

Preparación

  • Reunimos 3 huevos grandes, un yogur griego natural de 125 gr., un envase de azúcar y 3 envases de harina de trigo común. Añadimos 15 gr. de levadura, un chorrito de aroma de vainilla y una medida del envase de aceite de oliva, que aporta una textura suave y una grasa más saludable que otras opciones industriales.

  • Mezclamos todo con batidora, procurando integrar aire con movimientos envolventes para obtener una masa esponjosa. Luego incorporamos 250 gr. de cabello de ángel, mezclándolo a mano con espátula para distribuirlo bien.

  • Vertemos la mezcla en un molde de aluminio de 22 cm con forma de corona, engrasado con margarina y espolvoreado con harina. Llevamos al horno precalentado a 180 grados, con calor arriba y abajo y la bandeja un poco por debajo de media altura. Cuando falten unos minutos para terminar, añadimos almendras laminadas y un poco de azúcar para lograr un acabado caramelizado. Horneamos unos 40 minutos, comprobando con una aguja que salga limpia. Dejamos enfriar, desmoldamos con ayuda de una espátula y colocamos el bizcocho en una bandeja navideña. Terminamos con azúcar glas para simular nieve.

El resultado es un bizcocho tierno, jugoso y perfecto para disfrutar en familia.

