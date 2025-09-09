Berenjenas a la toscana con ricotta y tomate seco

Retira el extremo de la berenjena y, para poder apoyarla, retira una lámina fina de un lado de la berenjena. Apoya la berenjena por la parte plana y corta láminas de 0,5 cm. Agrega sal y deja reposar en un bol al menos 10 min.

En un cazo, agrega el agua, una pizca de sal y la quinoa. Lleva a ebullición, luego, cocina a fuego medio-bajo durante 12 min, con el cazo tapado. Una vez listo, remueve para que la quinoa no se pegue y deja reposar con la tapa puesta hasta el momento de servir.

Deshoja y pica la albahaca. Pica finamente el tomate seco y la mitad de las espinacas. En un bol, agrega la albahaca, el tomate seco, las espinacas picadas, la ricotta, sal y pimienta. Mezcla bien para integrar los ingredientes. Pela y pica el ajo.

Retira el exceso de sal de las berenjenas con agua y sécalas con papel de cocina. En una sartén, calienta un chorrito de aceite a fuego medio. Cocina las láminas de berenjena 2 min por lado, hasta que queden tiernas y doradas. Retira la berenjena y reserva.

En la sartén, agrega un chorrito generoso de aceite y el ajo picado y cocina a fuego medio 1-2 min. Luego, agrega las espinacas restantes y la quinoa y cocina 2-3 min, hasta que las espinacas se reduzcan. Prueba y salpimienta al gusto.