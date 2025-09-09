HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plato de berenjenas con quinoa salteada y espinacas Hello Fresh
La receta de HOY

Berenjenas a la toscana con ricotta y tomate seco

Come saludable con esta receta apta para vegetarianos y llena de sabor

Hello Fresh

Martes, 9 de septiembre 2025, 16:42

Este plato de berenjenas es típico de la Toscana, una región italiana asociada a las historias románticas y los paisajes indescriptibles, pero también a las recetas exquisitas. Su sabor delicado y textura cremosa te harán sentir en el mismísimo San Giminiano, ¡así que no dejes pasar la oportunidad! Es una receta sencilla y saludable, ideal para añadir a tu menú semanal.

  • Tiempo de preparación

    20 minutos

  • Tiempo de cocción

    15 minutos

  • Tiempo total

    35 minutos

  • Comensales

    2

  • Calorías

    637

Categorías

Verduras

Vegetariana

Ingredientes

  • Una berenjena

  • 250 gramos de queso ricotta

  • Albahaca

  • 50 gramos de tomate seco

  • Brotes de espinacas

  • 200 gramos de quinoa

  • Sal y pimienta

  • 2 cucharadas de aceite de oliva

  • 400 mililitros de agua

  • Un diente de ajo

Preparación

  • Retira el extremo de la berenjena y, para poder apoyarla, retira una lámina fina de un lado de la berenjena. Apoya la berenjena por la parte plana y corta láminas de 0,5 cm. Agrega sal y deja reposar en un bol al menos 10 min.

  • En un cazo, agrega el agua, una pizca de sal y la quinoa. Lleva a ebullición, luego, cocina a fuego medio-bajo durante 12 min, con el cazo tapado. Una vez listo, remueve para que la quinoa no se pegue y deja reposar con la tapa puesta hasta el momento de servir.

  • Deshoja y pica la albahaca. Pica finamente el tomate seco y la mitad de las espinacas. En un bol, agrega la albahaca, el tomate seco, las espinacas picadas, la ricotta, sal y pimienta. Mezcla bien para integrar los ingredientes. Pela y pica el ajo.

  • Retira el exceso de sal de las berenjenas con agua y sécalas con papel de cocina. En una sartén, calienta un chorrito de aceite a fuego medio. Cocina las láminas de berenjena 2 min por lado, hasta que queden tiernas y doradas. Retira la berenjena y reserva.

  • En la sartén, agrega un chorrito generoso de aceite y el ajo picado y cocina a fuego medio 1-2 min. Luego, agrega las espinacas restantes y la quinoa y cocina 2-3 min, hasta que las espinacas se reduzcan. Prueba y salpimienta al gusto.

  • Extiende las láminas de berenjena en una superficie plana y coloca un poco del relleno de ricotta en el extremo de las láminas. Luego, enrolla cada lámina de berenjena para obtener un rollito relleno de ricotta. Sírvelos en platos y acompaña con la quinoa con ajo y espinacas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los secretos de la bandera de Extremadura: lo que pocos saben sobre ella
  2. 2 Dos heridos por intoxicación en la cooperativa Viñaoliva de Almendralejo
  3. 3

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  4. 4 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  5. 5 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  6. 6

    Las pirotécnicas lamentan las pérdidas que implica la suspensión de fuegos
  7. 7

    Fedea avisa de que el cierre de las dos unidades de Almaraz generará aumentos de las emisiones y de los costes de suministros
  8. 8 Un agraciado en el sorteo de La Primitiva se lleva más de 7 millones de euros este domingo
  9. 9 Trasladan al Hospital de Coria a un hombre corneado tras ser operado en Casas de Don Gómez
  10. 10

    La obra de la carretera de Sevilla se encarece en dos millones e incluirá el carril bici

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Berenjenas a la toscana con ricotta y tomate seco

Berenjenas a la toscana con ricotta y tomate seco