Berenjenas a la toscana con ricotta y tomate seco
Come saludable con esta receta apta para vegetarianos y llena de sabor
Hello Fresh
Martes, 9 de septiembre 2025, 16:42
Este plato de berenjenas es típico de la Toscana, una región italiana asociada a las historias románticas y los paisajes indescriptibles, pero también a las recetas exquisitas. Su sabor delicado y textura cremosa te harán sentir en el mismísimo San Giminiano, ¡así que no dejes pasar la oportunidad! Es una receta sencilla y saludable, ideal para añadir a tu menú semanal.
-
Tiempo de preparación
20 minutos
-
Tiempo de cocción
15 minutos
-
Tiempo total
35 minutos
-
Comensales
2
-
Calorías
637
Categorías
Verduras
Vegetariana
Ingredientes
-
Una berenjena
-
250 gramos de queso ricotta
-
Albahaca
-
50 gramos de tomate seco
-
Brotes de espinacas
-
200 gramos de quinoa
-
Sal y pimienta
-
2 cucharadas de aceite de oliva
-
400 mililitros de agua
-
Un diente de ajo
Preparación
-
Retira el extremo de la berenjena y, para poder apoyarla, retira una lámina fina de un lado de la berenjena. Apoya la berenjena por la parte plana y corta láminas de 0,5 cm. Agrega sal y deja reposar en un bol al menos 10 min.
-
En un cazo, agrega el agua, una pizca de sal y la quinoa. Lleva a ebullición, luego, cocina a fuego medio-bajo durante 12 min, con el cazo tapado. Una vez listo, remueve para que la quinoa no se pegue y deja reposar con la tapa puesta hasta el momento de servir.
-
Deshoja y pica la albahaca. Pica finamente el tomate seco y la mitad de las espinacas. En un bol, agrega la albahaca, el tomate seco, las espinacas picadas, la ricotta, sal y pimienta. Mezcla bien para integrar los ingredientes. Pela y pica el ajo.
-
Retira el exceso de sal de las berenjenas con agua y sécalas con papel de cocina. En una sartén, calienta un chorrito de aceite a fuego medio. Cocina las láminas de berenjena 2 min por lado, hasta que queden tiernas y doradas. Retira la berenjena y reserva.
-
En la sartén, agrega un chorrito generoso de aceite y el ajo picado y cocina a fuego medio 1-2 min. Luego, agrega las espinacas restantes y la quinoa y cocina 2-3 min, hasta que las espinacas se reduzcan. Prueba y salpimienta al gusto.
-
Extiende las láminas de berenjena en una superficie plana y coloca un poco del relleno de ricotta en el extremo de las láminas. Luego, enrolla cada lámina de berenjena para obtener un rollito relleno de ricotta. Sírvelos en platos y acompaña con la quinoa con ajo y espinacas.
