Bob en Madrid

A un contador de historias como este servidor, lo que más le gusta de los grandes mitos del cine, esos realmente grandes a los que respetan los críticos y el pueblo adora, es que cualquier avatar de su vida, por pequeño que sea, te da para armar una historia. Estos personajes son un poco de todos, como aquellos santos portátiles que iban de casa en casa otorgando bendiciones y recaudando limosna hasta la secularización de España, allá por los primeros 80. Así que da igual que el cuento sea real o inventado, casi mejor cuando todo fue pura invención.

Uno de esos mitos vivos del cine, uno de los nuestros además, aficionado confeso a los placeres de la mesa, Mr. Robert De Niro, Bob para los amigos, está de vuelta en Madrid. Le habían traído a España premios internacionales como el Donostia que el Festival de Cine de San Sebastián le entregó en 2000, sus negocios hoteleros con su socio Nobu o la presentación de alguna película. Una de las últimas, por cierto, de 2008, fue 'Asesinato justo', en la que compartía protagonismo con su amigo Al Pacino.

Entonces se alojaban y comparecían en el Ritz de Madrid y, esta vez, el histórico establecimiento, al que acaban de devolverle la juventud los capos del Mandarin Oriental, volverá a recibirle y a más cosas. Pero antes les cuento la historia auténtica de Pacino y De Niro en el restaurante Landó de Madrid, cuando tras ponerse tibios los dos a base de pan con tomate, huevos estrellados y solomillo, Bob pidió un sol y sombra. Un copazo que el restaurante no servía desde hacía al menos 15 años y que quién sabe de qué otra fiesta recordaba. Ah.. y luego otro más. Y…

El que fuera Toro Salvaje regresa a Madrid atraído por el olor de la comida. El pasado mayo dijo aquello de «I'm in, of course I'm in. Madrid Fusión, gracias» cuando el congreso le retó a ayudarle en la promoción internacional del evento a cambio de un «menú impagable» servido por cinco de los mejores cocineros del mundo: Quique Dacosta, Mauro Colagreco, José Andrés, Joan Roca y Martín Berasategui. Y como hombre de palabra, al igual que el joven Vito Corleone, aquí está para cumplir con su parte.

Los cinco magníficos

El próximo día 1 tendrá lugar el 'impagable almuerzo' en la suite real del Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid, en la más absoluta intimidad para él y su novia Tiffany Chen, instructora de artes marciales afincada en Nueva York que intervino brevemente junto a él en la película 'El becario' (2015).

Tuve el privilegio de participar en la reunión en la que se ideó el menú para 'almuerzo de su vida', ese que al que difícilmente puede aspirar otra persona aunque disponga de presupuesto ilimitado. Es la primera vez en la historia que estos cinco magníficos del fogón cocinan juntos y la ilusión de todos ellos por hacerlo para Bob seguro es irrepetible. Compartir las discusiones sobre el enfoque, la extensión, los productos y los platos que se van a servir fue un auténtico regalo para un loco de la cocina como yo. Hay muchos detalles que los guardo para mí y no debo contar, pero sí puedo adelantarles los platos que se le servirán a Mr. De Niro.

Las premisas para elaborar menú fueron, además de gustos y alergias, ofrecerle un almuerzo en el que se mostraran algunos productos icónicos de España –no faltará el jamón ibérico ni los salazones de pescados de Quique Dacosta en atmósfera salina– una serie de platos creativos elaborados por cada uno de los chefs y utilizar los productos de temporada, por lo que estarán presentes las últimas trufas, los primeros guisantes lágrima y también los espárragos que empiezan a brotar.

Una selección imbatible

¿Qué les parece empezar con la Contesa de espárragos blancos y trufa de Joan Roca, la Remolacha con salsa de caviar Osciètre que borda Mauro Colagreco, las Fresas con nata y erizo de José Andrés o el clásico milhojas caramelizado de anguila ahumada con foie y manzana verde de Martín Berasategui? Estoy seguro que ninguno de los presentes rechazaría un par de gambas rojas, una de Palamós y la otra de Denia. La de Dacosta hervida en agua de mar. La de Roca, marinada en vinagre de arroz, con jugo de la cabeza, las patas crujientes y una veluté de algas.

La idea es que Bob y Tiffany no necesiten más de dos horas para poder almorzar como Dios manda, así que después vamos directos al plato fuerte de José Andrés, Angulas ahumadas con guisantes lágrima y chicharrón de soja, y a otro clásico-actualizado de Martín, Tacos de merluza con kokotxas, emulsión de café y escamas de pimentón, para terminar con el Arroz Senia entre cenizas de trufa negra de Dacosta. De postre, Naranjo en flor, de Mauro Colagreco y el último de la factoría Jordi Roca: el postre láctico de dulce de leche, helado de leche de oveja, espuma de cuajada de oveja, yogur de oveja y nube.

Otro día les cuento les cuento más cosas.