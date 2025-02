Libros gastronómicos para regalar esta Navidad

Ana Vega Pérez de Arlucea Viernes, 10 de diciembre 2021, 12:01 Comenta Compartir

Creo que nunca les he contado, queridos lectores, que antes de poder dedicarme al periodismo gastrodemodé tuve, como cualquiera que se busca las castañas, diversos y variados empleos sin ningún tipo de relación con el actual. Fui profesora, breve e infeliz programadora, diseñadora gráfica y librera, tarea ésta última en la que ganaba cuatro perras mal contadas pero en la que también me divertí muchísimo.

También aprendí cosas como que los libros que no se venden se devuelven, se reciclan y se convierten en nuevos libros; que hay clientes maravillosos y otros que son el mal personificado o que para ser buen dependiente de librería es necesaria mucha, mucha paciencia. Mi experiencia entre tapas duras y blandas me enseñó a hacer torres de libros con perfecta simetría y también a llevar calzado cómodo entre el 1 de diciembre y el 5 de enero, cinco semanas que son claves para el negocio de los libros durante las cuales hay que armarse de santísima paciencia y no menos estoica resignación.

¿Tienes uno que la portada es así roja como con letras blancas y va de intriga? ¿Qué recomendarías tú para un niño de once años al que no le gusta leer? ¿Cuál es el título del quinto libro de la saga X? Hay gente que pide libros que no existen o alguno del que no recuerda título ni autor pero sí con qué palabra riman.

Instrucciones vagas

Otros llegan buscando algo indefinido, un regalo con el que quedar bien que tú, como librero, deberás seleccionar siguiendo instrucciones tan vagas como «que sea entretenido», «creo que a mi prima le gustan las novelas románticas» o «es bastante cocinillas». Con el libro práctico habíamos topado.

Por si ustedes no lo saben, las grandes librerías se dividen por secciones (literatura, en-sayo, cómic, infantil, poesía, etc.) y habitualmente tienen trabajadores que, debido a su mayor conocimiento sobre dichas áreas o porque simplemente les ha tocado asumir ese 'muerto', se encargan de ellas. Allá cuando yo era librera me solía tocar apechugar precisamente con la sección de libro práctico, esa en la que están los volúmenes sobre salud, autoayuda, manualidades, plantas, diversas aficiones extrañas y cocina.

Por eso cuando llegan estas fechas me compadezco de quienes están ahora mismo tras el mostrador u ordenando estanterías llenas de libros: sé que a veces las pasan canutas intentando discernir a qué títulos se refieren los compradores («eh… uno que es así como sobre repostería pero tradicional… y con la portada rosa») y procurando, por encima de todo, acertar con sus recomendaciones.

Para facilitarles la vida a los libreros vuelve la edición anual de 'regalos Gastrohistorias' o, lo que es lo mismo, obsequios pensados para quienes disfrutan de esta página. Pasaremos un tupido velo sobre la lista de libros de cocina más vendidos (también terriblemente aburridos) para ir directamente a lo que tiene más chicha, aunque en el terreno editorial el año 2021 no haya sido para tirar muchos cohetes.

Cierto es que ha habido algunas novedades muy destacadas pero difíciles de encontrar, como el 'Arte de cocina' del cocinero real Francisco Martínez Montiño (1611), que ha vuelto a la vida en papel con una edición crítica de la Universidad de Navarra. O el facsímil que del recetario del siglo XV 'Llibre de Sent Sovi' ha presentado este otoño la Universitat de Valencia.

En materia de ensayo culinario, ese género tan minoritario en España, hemos tenido la suerte de recibir 'Una historia de la Nouvelle Cuisine' (Planeta Gastro, 2021). A lo largo de sus casi 600 páginas Óscar Caballero repasa el nacimiento de la nueva cocina francesa y su posterior evolución, como Alain Ducasse se convirtió en emperador de la cocina mundial o de que modo la revolución de los fogones galos influyó en otras gastronomías. Tan erudito como entretenido, que para mí ha resultado uno de los descubrimientos del año.

Joyas olvidadas

Y si en el pandémico 2020 se perdieron 'Voraz' (Jeff Gordinier) o 'Crudo' (Anthony Bourdain), vayan corriendo a buscarlos a su librería más cercana, igual que deberían hacer con 'Alimentamos una isla, cómo la comida puede reconstruir la vida' del flamante José Andrés o 'La nueva fisiología del gusto según Vázquez Montalbán', joyita de 2019 firmada por Ángel Díaz Arenas.

'Animal cocinero', la colección de artículos gastronómicos de Benjamín Lana (Abalon Books, 2021), puede leerse de una sentada en la cama o dosificarse de vez en cuando en el metro: de ambas formas aprenderán ustedes a ver la comida desde un punto de vista más humano y menos gastrosolemne, que es lo que nos hace falta. Para amantes de los libros ilustrados está 'Cuando el pan era negro', recetario sobre la cocina del hambre en Extremadura que en su tercera edición ilustra los sabores de la necesidad con preciosos dibujos.

Muy interesante es también 'En el archipiélago de la especiería' (Desperta Ferro Ediciones, 2021), una obra que explica la importancia de las especias en el siglo XVI y cómo el clavo o la nuez moscada fueron los verdaderos protagonistas de la primera vuelta al mundo. Recuerden que, además, todos los libreros estarán encantados de que les pregunten y atosiguen. Compren libros, sean felices.