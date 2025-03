Comenta Compartir

No soy muy partidario de las películas y series de televisión que giran en torno a cocinas, cocineros o simplemente la gastronomía. Suelen distorsionar bastante ... la realidad. Pero hay dos series, ambas emitidas en España por Disney Plus, que sí me han gustado. Una, The Bear, estadounidense, ha presentado tras el verano su segunda temporada. Muy recomendable. La segunda tiene poco que ver con esta. Nos lleva a Argentina y a la vida de un veterano crítico gastronómico y me ha gustado mucho más que la anterior, no porque me sienta identificado con el personaje, que no lo estoy, sino por el mensaje que lleva de fondo. Ácida y divertida, a veces algo ñoña y cursi, se deja ver muy bien ya que además son sólo cinco breves episodios. Su estreno en el último festival de cine de San Sebastián tuvo una gran acogida. El actor Luis Brandoni borda el papel de Luis Tamayo Prats, un veterano bonvivant en decadencia que ejerce la crítica gastronómica en un diario de Buenos Aires y tiene muchos problemas para mantener su elevado nivel de vida. Con él, como coprotagonista, Robert de Niro en el papel de un famoso escritor estadounidense. Es la primera vez que el actor acepta participar en una serie.

Por supuesto no falta el tópico del crítico que busca que le inviten a comer, aunque también está la parte contraria, el hostelero que le ha invitado durante años y el día que recibe una crítica negativa pretende cobrarle todas las comidas que no pagó. Lo que más me ha interesado de esta serie es cómo una persona que ya lo ha probado todo en la vida, acostumbrada a los menús más exclusivos, se deja seducir por la cocina básica y sencilla de una asistenta paraguaya que aparece en su metódica vida. En cierta forma recuerda a aquel Antón Ego de Ratatouille pero en una versión más humana (en todos los sentidos). Es también el reflejo de un modelo de crítica gastronómica que, para bien o para mal, desaparece. En un momento dado, Luis Tamayo, refiriéndose a su estilo de crítica, asegura que la ofensa se disfruta más por el lector y es más interesante para quien escribe. Si la ven, no se pierdan las reflexiones que hace con la voz en off mientras prepara su libro y que definen perfectamente esa mirada hacia la cocina simple y sin artificios.

Carlos Maribona