Libros que valen la pena

ibros gastronómicos, mucha cantidad pero escaso interés. Para que en estos días navideños puedan elegir entre la abrumadora oferta, les hago hoy una breve selección ... de títulos publicados desde el verano que, por una u otra razón, me han interesado. Para empezar, un libro de gran formato, como casi todos los que publica editorial Montagud: 'Echaurren. Crónica y cocina de una familia'. Tres tomos dedicados a la familia Paniego, que lleva más de 125 años dando bien de comer en la localidad riojana de Ezcaray. Uno dedicado a su historia, otro al Echaurren tradicional y sus recetas y el tercero a El Portal del Echaurren y su cocina contemporánea. De la montaña riojana al mar con dos libros de la prolífica Planeta Gastro. El primero, 'Agallas', se centra en Pescaderías Coruñesas, el grupo de distribución de pescado más importante de España, desde sus orígenes con los arrieros maragatos hasta el presente, con un completo repaso de los principales mariscos y pescado. El segundo, 'El carnicero del pescado', del australiano Josh Niland, recoge técnicas, cortes y preparaciones para aprovechar al máximo los pescados. Trabajos que pudimos ver en Madrid Fusión. Con la misma editorial viajamos a América con 'México de ida y vuelta', de Paco Méndez, uno de los grandes cocineros mexicanos, formado en elBulli y ahora al frente del restaurante Come, en Barcelona, y con 'Las recetas de The World Central Kitchen' conocemos de cerca el trabajo de la ONG creada por José Andrés que presta ayuda alimentaria en catástrofes o guerras.

Muy interesante 'El sabor de las especias' (Libros Cúpula), de Yuli Perpén, gran especialista que recopila las principales especias y su aplicación en la cocina. También de Libros Cúpula, 'Ramen forever', de Tim Anderson, aproximación a una de las elaboraciones más de moda. Más próximo a nosotros, 'La cocina popular de Málaga', del investigador Fernando Rueda, editado por la Diputación malagueña, recupera el rico recetario de esa provincia. Si les interesa el mundo del vino, dos recomendaciones: 'Vinos gentrificados' (Muddy Waters), donde Santi Rivas analiza de forma desenfadada los grandes cambios que sufre el mundo del vino, y la 'Guía de vinos Gourmets 2025' (Grupo Gourmets), con cerca de tres mil vinos españoles comentados y calificados. Y si son amantes de la coctelería, una joyita recuperada por la editorial Siruela: 'La guía del barman'. El libro que Jerry Thomas, considerado el padre de la coctelería, publicó en 1862.

Carlos Maribona