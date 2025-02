Embajador de la cocina canaria

La cocina canaria es, de todas las españolas, la que menos presencia tiene fuera de su territorio. A diferencia de otras como la vasca o ... la asturiana, omnipresentes, resulta muy difícil encontrar un restaurante canario fuera de las islas. Lástima, porque la gastronomía de Tenerife y Gran Canaria es enormemente rica y altísimo el nivel de sus cocineros. Entre ellos sobresalen los hermanos Padrón (El Rincón de Juan Carlos y Poemas), a los que se suman Borja Marrero (Muxgo), Braulio Simancas (El Silbo Gomero) o Adrián Bosch (San Hô) encabezando una larga lista. En esa casi nula presencia de cocina canaria en la Península tiene mucho que ver la dificultad de hacer llegar los productos al territorio peninsular. Y probablemente también la falta de iniciativa de los cocineros, que prefieren permanecer en las islas. Con una excepción que tiene nombre propio: Safe Cruz. Este tinerfeño decidió llevar la cocina de su tierra a Madrid y allí abrió en 2015 su restaurante Gofio para poner en valor el recetario canario y los productos que lo sustentan. Y lo hizo desde una perspectiva actual, revisando y modernizando la tradición. Una cocina con personalidad, arriesgada en ocasiones, de sabores intensos, que cumple el objetivo de Cruz de dar a conocer la cocina canaria en Madrid. Siempre con el apoyo en la sala de Aida González, su pareja, y del sumiller Alberto Martín, con su importante carta de vinos canarios.

Todo ello le llevó a lograr una estrella en 2019. Estrella que, por esos misterios de Michelin que nunca acabaremos de entender, le ha sido retirada este año. He comido estos días en Gofio con el mismo nivel de antes. A lo mejor no merecía la estrella en su momento, pero si se la dieron no hay motivo entendible para quitársela. Con estrella o sin estrella el restaurante funciona muy bien, tanto que en primavera se trasladará a un local mejor.

De momento ofrecen un menú con los platos más destacados de estos ocho años. Empezando por la icónica trucha de conejo con salmorejo y siguiendo por el resto de elaboraciones que entroncan con el recetario popular canario: bocadillo de pata asada, arepa de carne mechada, papa negra con crema de pescado salado, caldo millo en versión cremosa, gamba blanca con mojo hervido, sancocho de cocochas de bacalao… Buen momento para acercarse a Gofio y descubrir la cocina canaria del siglo XXI.