Más allá de los recetarios

En la popularización de la gastronomía han visto las editoriales un terreno abonado. Nos dicen que el papel está en crisis pero nunca se han ... editado tantos libros de cocina como ahora. Tiene guasa que personajes populares en las redes sociales (esos que llaman 'influencers') no se resistan a editar en papel. No hay cocinero que se precie que no publique sus recetas. Tampoco famoso de televisión que no se sume al carro con las suyas, aunque aquí lo importante es que el personaje aparezca en la portada aunque no haya pisado nunca una cocina. Y no hay editorial que no traduzca recetarios de cocinas exóticas, como si todos nos fuéramos a poner a preparar en nuestra cocina una sopa picante tailandesa. El resultado es un mercado saturado, en el que pocos títulos aportan algo de interés. De los muchos que recibo, muy pocos se quedan en mi biblioteca. Sin embargo, en estos últimos meses se están publicando algunos que merecen la pena. De esos que no se limitan a recetas inútiles y aportan algo.

Entre los que me han gustado especialmente está 'CCR', libro de gran formato que la editorial Montagud ha dedicado a El Celler de Can Roca, cargado de ideas y de líneas de trabajo propuestas por los tres hermanos Roca. También el ensayo 'Comemos lo que somos' (Destino), de José Miguel Mulet, una apasionante historia de la alimentación y de cómo la evolución de la humanidad ha estado estrechamente ligada a la comida. Recomendable 'Cocina o barbarie' (Península), de María Nicolau, un texto cargado de ironía que arremete contra una sociedad que come pero no cocina. «No me interesan las recetas, me interesa el acto de cocinar» dice la autora en el prólogo. Otro ensayo destacado es el de Rafael Tonon, 'Las revoluciones de la comida' (Planeta Gastro), donde analiza el cambio radical de la gastronomía en el último medio siglo. En el terreno de las biografías atención a 'Bourdain' (Planeta Gastro), de Laurie Woolever, que pasó una década como ayudante del polémico cocinero, fallecido en 2018, y que da una visión completa y próxima del personaje. Por último, un recetario que sí vale la pena. Estupendo trabajo el de David Conde y Lorenzo Mariano en 'Las recetas del hambre' (Crítica), recopilación de lo que comían muchos españoles en aquellos duros años de la posguerra. Como ven, en las librerías hay muchas cosas interesantes. Lean.

