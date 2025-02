El arte de la izakaya

Comenta Compartir

Ya les he contado alguna vez que para mí los mejores niguiris que se pueden comer en España son los que elabora Hideki Matsuhisa, el japonés de la eterna sonrisa, cinco lustros ya en Barcelona al frente de Shunka y Koy Shunka. Siempre es un espectáculo verlo en acción. Su manejo de las manos dando forma al arroz en escasos segundos y combinándolo con el producto elegido formando un todo parece pura magia. Pero hoy no quería hablarles de los niguiris sino de Hideki y de su recién abierta izakaya en Barcelona. Las izakayas son tabernas japonesas donde en un ambiente informal se ofrece cocina tradicional. Esta, más lujosa que las que he podido conocer en Tokio o en Kioto, pero con el mismo espíritu de informalidad, responde al nombre de Ikoya y está situada frente al Mercado de Santa Caterina, probablemente el más atractivo de Barcelona en estos momentos, convertido La Boquería en plató para turistas.

Hideki se ha asociado con Iñaki López de Viñaspre, propietario del grupo Sagardi, un vasco que, como el japonés, llegó hace 25 años a la Ciudad Condal. Ambos son maniáticos del buen producto, y esa es precisamente una de las virtudes de esta taberna donde pescados como el salmonete, el lenguado o las cocochas son de primer nivel, y la carne de wagyu, que llega directamente de Japón, es de una excepcional calidad.

Naturalmente en Ikoya hay sashimis, niguiris y makis, muy buenos todos, y un tartar de ostras y ventresca de atún de verdadero lujo, pero el principal atractivo está en el fuego. Ahí se unen el origen vasco de López de Viñaspre y las ancestrales técnicas de las robatas japonesas. Las parrillas cobran gran protagonismo y de ellas salen los mejores platos, ya desde los edamame a la brasa del aperitivo, para seguir con unas cocochas sobre algas kombu, un lenguado con guisantes del Maresme con una atractiva salsa de soja y mantequilla, o el salmonete con calçots, que están en plena temporada.

Y el remate de un sukiyaki de ese wagyu marmolado que Hideki corta con destreza tras la barra. Sumen el lujo de un amplio surtido de sakes artesanales y para los que se ha habilitado un bar en la entrada. Por sus propietarios, por la calidad del producto y por el nivel de las elaboraciones, Ikoya es una izakaya de categoría.