Oquendo ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su esencia gastronómica

Este restaurante ha pasado de ser una referencia en el mundo de las comidas de trabajo a convertirse en un comedor familiar al que acuden parejas, familias y amistades atraídos por la garantía de lo básico en cocina: un producto magnífico y una técnica depurada, basada en la tradición. A partir de ahí, nace la garantía Oquendo, ese restaurante donde es imposible comer mal y que ha trazado a base de la merluza, el bacalao, las pochas y las cocochas un mestizaje vasco-extremeño de mucha categoría.

La carta de vinos de Oquendo es una de las mejores de Extremadura, no solo por sus 195 referencias de 24 D.O., sino por el criterio y la búsqueda de vinos no consabidos que merecen la pena. En la carta, tres secciones: tapas, raciones y platos clásicos que han consolidado al chef Pablo Medrano. Sus alcachofas y pochas de Navarra hermanadas con jamón de bellota o con morros resumen la filosofía de este restaurante en el que se sustancian Navarra, País Vasco y Extremadura.

Oquendo Dirección Calle Obispo Segura Sáez, 2

Localidad Cáceres

Teléfono 927 21 11 32

Horario Cierra lunes. Sab y Dom abre a 9:00 horas. Mar-Vie: abre a 12:30 horas

Terraza No

¿Tiene Cruzcampo? No

