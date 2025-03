En Salsa Jueves, 12 de septiembre 2024, 21:21 Comenta Compartir

El restaurante Finca la Desa está en la antigua carretera Nacional V a su paso por Miajadas. Es un proyecto hostelero del importante grupo empresarial Laura Otero. Cuenta con un amplio y cómodo aparcamiento a las puertas de un edificio remodelado, que durante 40 años fue el hotel La Torre. En su interior, agradable luz natural y diseño nórdico y acogedor.

Finca la Desa ofrece en su carta los quesos de la casa (Pastovelia) y buenos ibéricos, destaca la sección de vegetales (aguacate, zorongollo, tomate, escarola, espárrago y puerro) preparados con originalidad y la parrilla vasca en la que asan carnes suculentas y pescados como la lubina o el rodaballo salvajes. Además, corvina, atún, cochifrito, pollo de corral… Suculento el arroz carnaroli meloso con gamba roja y delicados postres como la mousse de limón.

Más información Dirección Antigua carretera N-V, km 293

Localidad Miajadas

Teléfono 927 79 00 10/20

Horario No cierra. Desayunos, comidas y cenas. Abre a las 7. Sab-Dom abre a las 9

Terraza Sí

En Finca la Desa, la vajilla es de diseño australiano (cambian platos y cubiertos con cada servicio y el emplatado está cuidado), suena música que no molesta, espléndida cristalería, sólida cubertería, mesas no muy amplias, aunque suficientes y sillas que envuelven. Alberga una de las mejores bodegas de Extremadura: 259 referencias en carta, aunque 320 reales; 24 extremeñas de muy variadas bodegas de la región, algunas muy rebuscadas; 42 son internacionales; provienen de 53 pagos, regiones y DO y tienen una carta exclusivamente de vinos por copas: 24 referencias incluidos libaneses, franceses y alemanes.