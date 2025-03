Caesura, tapeo desenfadado en el corazón de Badajoz

ESCARAPUCHE Jueves, 11 de mayo 2023, 20:40 Comenta Compartir

En la esquina de la calle Vicente Albarrán con Francisco Pizarro, a escasos metros de la ermita de la Virgen de la Soledad, se encuentra Caesura. Este nombre hace referencia al origen latino de la palabra cesura, que es la pausa que se hace en un verso. Con él, los dueños de este local quieren expresar, metafóricamente, el sosiego que pretenden ofrecer en torno a su mesa.

La decoración es ecléctica. Se mezclan elementos tradicionales, como un tejadillo y una chimenea que se encuentran tras la barra, con otros modernos y de uso común, como unos flexos de estudio ubicados en la pared. Las sillas y mesas son cómodas, aunque algunas de estas últimas, dependiendo de donde estén ubicadas, son algo pequeñas. En cualquier caso, local bonito, agradable y alineado con el estilo desenfadado de su oferta gastronómica. Disponen también de varias mesas ubicadas en el exterior.

La carta que ofrecen en Caesura, que la cambian en función de la estación, es breve. Casi todas sus propuestas se sirven en dos tamaños, media ración, que ellos llaman plato, y ración. Como ya he comentado en críticas anteriores, creo que el que haya medias raciones es un acierto, ya que permite disfrutar a los comensales de más variedad sin saciarse en exceso. Los fundamentos culinarios son de cocina tradicional con toques latinoamericanos y orientales. Además, disponen de varias elaboraciones veganas, los que les posiciona bien en este emergente sector. No me parece tan interesante la carta de vinos, muy corta y con referencias básicas de las zonas vinícolas más habituales.

Es curioso el nombre que dan a algunos de los platos. Es este un tema que en ocasiones es conflictivo —no hay más que recordar los habituales líos que, de tiempo en tiempo, resurgen cuando alguien denomina paella a lo que un valenciano llama arroz con cosas—, aunque yo no creo que tenga tanta importancia, siempre que el apelativo usado sea lo suficientemente descriptivo. Por ejemplo, probamos un gazpacho de coco con toque de almendras dulces que, entre la almendra y su color blanco quizás sería mejor llamarlo ajoblanco. Es cierto que esta sopa no se sirve, como era el caso, con tomate picado, sin embargo, es más similar a ella que al gazpacho. Independientemente de ello, platillo muy fresco al que creo que sí le iría bien algo más de potencia de sabor.

Otro ejemplo es el de un ceviche de merluza con aromas de mojito. A la vista, por el picadillo que le acompañaba y el corte del pescado, desmenuzado en vez de cortado en tacos, recordaba más a una pipirrana andaluza que al ceviche. Una vez probado, el aliño con lima y hierbas aromáticas, que sustituye al tradicional de aceite y vinagre, sí le proporcionaba este aire acevichado. Al igual que el anterior, plato muy fresco y apropiado como entrante en esta temporada casi veraniega.

Finalizamos la parte salada con una tosta de secreto con salmorejo, crema de queso curado y frutos rojos. En este caso no había confusión con el nombre, ya que era tal cual se describía. Buen punto el de la carne y muy rica la crema de queso. De postre pedimos una tarta de tiramisú. Golosa y buena elaboración en un formato que no es el habitual.

En resumen, la comida es gustosa y bien pensada para una comida informal. A eso, que sería suficiente en la mayoría de los restaurantes, hay que sumar un muy buen servicio. En este local solo hay dos personas para atender alrededor de 40 comensales. Uno de ellos está en cocina y el otro gestionando la sala, y lo hacen realmente bien. El ritmo es el adecuado y el trato es amable. Si unimos ambas cuestiones, Caesura se convierte en un interesante local para tapear en el centro histórico de Badajoz.

Caesura Dirección Calle Francisco Pizarro, 14

Localidad Badajoz

Horario Lunes y martes cerrado. Miércoles y jueves de 13.30 a 15.30 y de 20.30 a 23.00 h. Viernes y sábado de 13.30 a 16.00 y de 20.30 a 00.00. Domingo de 13.30 a 16.00 horas

Teléfono 660429694

Terraza Sí

