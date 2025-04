ENOLOGÍA: Un vino elaborado por estudiantes de la UEx, Medalla de Plata en VinEspaña

Alba Baranda Viernes, 20 de mayo 2022, 14:55 | Actualizado 15:02h. Comenta Compartir

Girolamo Papasidero volverá a su país con la maleta repleta de botellas de vino. Se trata de un estudiante del norte de Italia que ha estado en Extremadura gracias a una beca Erasmus. Hasta aquí, todo normal. Podría ser que decida obsequiar a su familia con vinos españoles como 'souvenir', pero hay un importante matiz dentro de esa maleta: los vinos los ha elaborado él.

Lo ha hecho junto a sus compañeras Ofelia Asensio y Blanca Galán en una asignatura de cuarto de Enología, que imparte la doctora Julia Marín. Y no solo eso; ese vino, al que han llamado Zagal, ha ganado la Medalla de Plata en VinEspaña 2022.

Hay carreras universitarias cuya única parte práctica consiste en la elaboración de un trabajo en grupo, expuesto en un power-point ante la clase, pero en el grado de Enología de la Universidad de Extremadura, impartido en Badajoz, esto no ocurre, ya que, según indican sus propios alumnos, «es una carrera en la que las prácticas equivalen al trabajo real de un enólogo».

En este caso, los tres alumnos han elaborado el vino de principio a fin: desde su recolección, en los viñedos de la Escuela de Agrarias, hasta el brindis, pasando por un complejo proceso no exento de complicaciones. Por ejemplo, en las primeras semanas de fermentación tenían que acudir a las instalaciones a bazuquearlo, pero por un fallo de comunicación, el responsable de la garita no tenía conocimiento y no les dejó entrar. Sin embargo, y aunque era una posibilidad alta, no se estropeó.

A pesar de que la asignatura es semestral, Giro, Ofelia y Blanca han seguido trabajando en el vino hasta prácticamente finales de curso, a pesar de que «no hay más nota por ello», asegura su profesora Julia Marín. Este esfuerzo se ha visto recompensado en VinEspaña 2022, que se ha celebrado en Ourense a finales de abril. Han participado en la categoría de uva sobremadura y han quedado terceros. «Esto, además de una gran alegría, es un aliciente para motivar a los alumnos de cara a los próximos cursos», manifiesta la enóloga.

Zagal es un vino de variedades tintas, alcohólico (tiene 17 grados), de tonos vivos, aromas frutales y un ligero sabor a higo. «Es dulce y, a la vez, equilibrado. Ideal para acompañar a un asado», detalla Ofelia, que confiesa sentirse orgullosa y encantada con este trabajo.

Precisamente fue el punto de dulzor el que les inspiró para el nombre. «Nos pareció dulce como un niño, y como queríamos hacer algo muy extremeño, le pusimos Zagal». Además, en la tipografía elegida, la G simula a una copa de vino. Por desgracia, este Zagal premiado no se podrá comercializar, ya que la producción es pequeña (unas 250 botellas) y Julia Marín prefiere que se las queden los alumnos. «Puede que hagan muchas más, pero estoy segura de que esta primera elaboración no se les olvidará nunca». ¡Un brindis por estos zagales!

