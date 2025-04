Veratus, cocina de temporada y proximidad en plena naturaleza

alba baranda Viernes, 11 de noviembre 2022 | Actualizado 21/12/2022 12:02h. Comenta Compartir

Ángel Sánchez es cocinero y siempre soñó con tener su propio restaurante. «Pero no todavía», confiesa. A sus 29 años, la oportunidad de coger un local en su pueblo, Jarandilla de la Vera, llamó a su puerta y él aceptó gustosamente la llamada.

Y así abrió, hace justo un mes, Veratus, un restaurante situado en un enclave mágico: al lado de una garganta y del puente romano. «Yo me he criado ahí, he correteado toda esta zona», cuenta. Por tanto, el entorno se vuelve doblemente especial para él.

Ampliar

Después de 10 años trabajando en las cocinas de muchas ciudades españolas, se enfrenta a su primer negocio con ilusión y también con ganas de hacer cosas diferentes a las que se estilan en la zona. «Poco a poco voy poniendo en marcha mi cocina», asevera. De hecho, Ángel tiene hasta su propio recetario. Elaboraciones que ha ido recopilando a lo largo de su experiencia y que ahora se degustan en Veratus. Por lo tanto, no le ha costado mucho tiempo arrancar con este proyecto. Solo ha tenido que renovar la cocina con máquinas más modernas y dedicarse a cocinar.

Ampliar

Los productos de temporada y de cercanía abundan en su despensa y son su modus operandi. Incluso está comenzando a trabajar con su propio huerto. Ya tiene algunas verduras de invierno sembradas esperando a ver la luz.

A pesar del poco tiempo que lleva abierto, sus reseñas son muy buenas y ya cuenta con un claro plato favorito por los comensales: el cilindro de cochinillo deshuesado con crema de castañas y shiitake al romero. «También gustan mucho las croquetas de tasajo y los raviolis de jabalí, jugo de ave y cebolla». Todo lo elabora él, los productos precocinados no están en su cabeza. Y no son precisamente platos sencillos. Prueba de ello son sus gyozas de arroz con leche, infusión y nieve de canela, un postre que está teniendo mucha aceptación por el momento. Asimismo, tiene un vino propio, fabricado por unos amigos que regentan una bodega en Valladolid.

Cochinillo, croquetas de tasajo y gyozas de arroz con leche.

Los padres de Ángel tenían un bar cuando era pequeño y él recuerda cómo su madre elaboraba tapas y pinchos en la cocina. Ahí algo se iba cocinando también dentro de él.Años después, estudió el ciclo medio en Jarandilla y acabó de formarse en la Escuela de Hostelería de Salamanca.

Este verato, apasionado de todo lo extremeño, tiene ganas de que el castúo tenga más relevancia en la sociedad, por eso ha elegido Veratus de nombre para su establecimiento. Como él y alguno de sus trabajadores son veratos, pues 'veratus' en castúo.

Veratus Dirección Puente Parral, S/N

Localidad Jarandilla de la Vera

Teléfono 643530500

Horario Lunes y martes: de 11.30 a 16.00. Miércoles cerrado. De jueves a domingos: de 11.30 a 16.00 y de 20.00 a 23.00 horas-

Terraza Sí