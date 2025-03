Estas son las tendencias de los menús grupales navideños

En Salsa Viernes, 6 de diciembre 2024 | Actualizado 07/12/2024 16:11h. Comenta Compartir

Con la llegada de diciembre, las celebraciones navideñas se convierten en protagonistas, por lo que los restaurantes extremeños despliegan sus mejores propuestas para atender a grupos de amigos, compañeros de trabajo y familias. Este año, los menús diseñados para estas ocasiones revelan una tendencia clara: menos platos individuales y más opciones al centro para compartir, seguidas de un principal bien elegido y, a veces, un postre también individual. Con el dulce no se juega.

Este formato no solo favorece la interacción entre los comensales, sino que también aporta dinamismo a las cenas, evitando que los platos se acumulen y saturen. En las fechas navideñas, además, compartir adquiere todo el sentido. No obstante, también hay que tener cuidado con esto. Experto en grandes comidas y menús de grupo es el chef Claudio Vidal, propietario de Casa Claudio, en Casar de Cáceres. «Las familias lo comparten todo, pero con los grupos de amigos o empresas a veces hay que tener más cuidado, ya que luego dicen que uno ha comido más que otro, así que para que no haya líos, ponemos un entrante, primero, segundo y postre», explica con la experiencia que le avala llevar décadas al frente de este negocio.

No obstante, los entrantes al centro de la mesa han ganado popularidad en los últimos años, y esta temporada, según la mayoría de menús consultados, se consolidan como el formato preferido. «Esto permite a los comensales explorar mayor variedad de sabores, desde opciones clásicas hasta propuestas algo más innovadoras, aunque en estas fechas la gente siempre quiere lo tradicional: algo de marisco, mucho embutido ibérico y, por supuesto, estando en la zona en la que estamos, mucha Torta del Casar», detalla Vidal.

Además de los embutidos, triunfa algo de fritura. Las clásicas croquetas de jamón tienen ahora compañeras de escenario, como las de queso azul con membrillo, setas de temporada, cocido, rabo de toro o chuleta. Los carpaccios y tartares también son un imprescindible para quienes buscan opciones frescas. Este año destacan los carpaccios de presa ibérica con virutas de foie y los tartares de salmón o atún con toques cítricos y hierbas frescas. En definitiva, pequeños bocados que, no solo son más prácticos para los restaurantes, sino que también fomentan la conversación y la interacción entre los comensales.

Después de un recorrido por una amplia variedad de sabores con los entrantes, los menús navideños apuestan por un plato principal que sea contundente pero no excesivo. Aquí, la elección suele dividirse entre carnes y pescados. En el primera apartado, la estrella sigue siendo el cerdo ibérico, con propuestas como solomillo en salsa, carrilleras al vino tinto y hasta paletilla de cordero.

Para quienes prefieren pescado, las principales opciones incluyen bacalao confitado, merluza al horno con emulsiones de hierbas aromáticas e incluso alguna crema o sopa de marisco, tan navideña como reconfortante. Aunque en los menús más baratos (36-40 euros) todo es para compartir, lo habitual es que sí haya un plato individual, lo cual deja a los comensales satisfechos pero con espacio para el postre. Este año, los menús incluyen reinterpretaciones de clásicos navideños y propuestas que juegan con texturas y presentaciones elegantes.

Algunas de las opciones más destacadas son tartas cremosas, con especial presencia de la tarta de queso, brownie de chocolate y hasta alguna torrija tempranera. El objetivo es cerrar el menú con un momento memorable, por lo que hay restaurantes que también ofrecen un postre por persona. Hablamos ya de 45 euros para arriba.

Tendencia hacia la simplicidad

Una de las tendencias más marcadas este año es la apuesta por la sencillez bien entendida. Los menús buscan equilibrar calidad y cantidad, apostando por platos que aprovechen ingredientes locales y técnicas respetuosas con el producto. Asimismo, el formato de compartir entrantes y servir un principal más contundente reduce el desperdicio.

En definitiva, el cuidado por los ingredientes de proximidad y las propuestas sostenibles sigue siendo un pilar clave también en Navidad. Muchos restaurantes optan por productos de temporada y apuestan por recetas que respetan el medio ambiente, alineándose con las expectativas de una clientela cada vez más consciente y exigente.

Respecto a los precios, Claudio Vidal y otros empresarios de la hostelería no ocultan su disgusto. «Trabamos muchísimas horas y cada vez ganamos menos porque no está compensando lo que nos suben a nosotros con lo poquísimo que subimos a nuestros clientes. Si no elevamos un poco los precios, los números no salen», apostilla.

Él abre todos los días su restaurante durante el mes de diciembre para dar cabida a estas celebraciones masivas, asegura que cada fin de semana recibe a 300 o 400 personas. «Es un poco de jaleo porque unos piden de carta, otros menús de grupo, pero también tenemos un menú degustación más elaborado, que también lo ofrecemos en un espacio más reservado. Pero bueno, para algo tenemos 17 personas trabajando en cocina», cuenta.

Consejos para elegir el menú

Si eres esa persona a la que le ha tocado la ardua tarea de elegir el menú de tu grupo, enhorabuena porque eso significa que confían en tu criterio. Vamos a ayudarte con unos consejos para intentar acertar al 100%. Lo primero es definir el presupuesto desde el principio para que luego no haya sorpresas ni reproches con la cuenta.

Actualmente son de vital relevancia las intolerancias alimentarias, así que para evitar problemas, pregunta de antemano si hay personas vegetarianas, veganas o con alergias . Muchos restaurantes ofrecen alternativas dentro del mismo menú o permiten pequeñas modificaciones si se avisan con antelación. Cuanto más variado sea el menú y más platos tenga, por estadística contentará a más personas.

Algunos establecimientos también ofrecen barra libre o varias rondas de vino, cerveza y refrescos. Verifica si las bebidas son ilimitadas o si se cobra un suplemento por cada copa adicional también con el mismo fin de evitar sobresaltos finales.

Es evidente, pero reserva con suficiente antelación, especialmente si tienes un grupo grande o quieres un día y hora específicos, ya que diciembre es un mes muy fuerte para la hostelería. Por ello, es importante también ser responsable y ajustarse al número de personas que se especificó en la reserva, ya que no siempre disponen de sillas o hueco extra. Y, por supuesto, no cancelar a última hora, ya que esto causa gran trastorno a los profesionales de este sector. Por último, acude a esta cita con buena actitud y ganas de saborear la gastronomía extremeña. Esto es fundamental para disfrutar de la velada. ¡Buen provecho!