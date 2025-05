«Un restaurante debe ofrecer autenticidad y honestidad a su clientela»

j.m.m. Lunes, 22 de noviembre 2021 | Actualizado 03/12/2021 12:28h. Comenta Compartir

En mitad de la ceremonia de los premios En Salsa subió al escenario Carlos Mateo, más conocido en las redes sociales como Míster Espeto.

Este crítico y editor de gastronomía de ABCGurmé conversó con la periodista Isabel Aguilar y destacó la visibilidad que aportan los reconocimientos como los entregados ayer. Y no solo para los ganadores, también para el conjunto del sector. «Probablemente nunca son justos», dijo en referencia a los premios gastronómicos. «No se puede conocer todo», ahondó. Por eso, reconoció que es más sencillo que sean justos los que son más específicos y los ejemplificó con los de En Salsa. «Hay gente de aquí eligiendo a gente de aquí; han votado 5.000 personas sobre lo que conocen», señaló Mateo.

Igualmente, se refirió a la subjetividad que hay en la crítica, sea del tipo que sea. «La credibilidad se obtiene de haber ido a muchos sitios y de coincidir con los gustos de mucha gente», dijo.

En ese sentido, defendió que no hay que exigirle nada a los restaurantes. «Hay que ver qué ofrecen y creo que deben ofrecer, sobre todo, autenticidad y honestidad a su clientela, no a un crítico que va una vez; me interesa más la regularidad que los destellos de genialidad».