Vota como jurado gastronómico de los premios En Salsa

Redacción Jueves, 2 de octubre 2025, 12:29 | Actualizado 13:37h. Comenta Compartir

Llega una nueva edición de los premios En Salsa y con esta ya van cinco. Se trata de los galardones a la gastronomía extremeña, organizados por el Diario HOY, que tienen como fin apoyar y reconocer el trabajo y el el esfuerzo que realizan los profesionales de este sector.

Hay seis categorías dos galardones por cada una de ellas: uno otorgado por el jurado técnico, compuesto por críticos gastronómicos del diario HOY y otros expertos gastrónomos y el otro por el público, que será para el restaurante que obtenga más votos a través de la página web: premiosensalsa.es, donde se puede consultar en directo el porcentaje de votos. Los establecimientos que resultaron ganadores por votación popular el año pasado no podrán ser premiados en esta edición ni en la próxima.

Las votaciones se abren este viernes 3 de octubre y estarán operativas hasta el 17 del mismo mes.

Así, la gala de entrega, que tendrá lugar el 10 de noviembre en Badajoz, reunirá a un buen elenco de profesionales y servirá para unir lazos y compartir preocupaciones, además de para celebrar que la gastronomía extremeña no deja de crecer. Ejemplo de ello es que cada año resulta más difícil elegir a solo seis candidatos, debido a la gran cantidad de restaurantes regionales con calidad.

Actualmente, los nominados en mejor apertura del año son Tupío (Miajadas), Avalon (Cáceres), Bidaia (Badajoz), Achiperre (Cáceres), Metamorfosis (Valdencín) y El Convento (Badajoz).

En cuanto a la categoría de cocina tradicional pacense, destacan Casa Marce (Badajoz), Lugaris (Badajoz), Carnívora (Badajoz), Macarraca (Villanueva de la Serena), Castúo (Almendralejo) y La Cepa (Badajoz). Mientras que en la cacereña, Madruelo (Cáceres), Nardi (Hervás), La Vieja (Cáceres), La Terraza (Valencia de Alcántara), El Figón de Eustaquio (Cáceres) y Casa Terrona (Cabañas del Castillo).

Por último, en la categoría de cocina creativa de la provincia cacereña se encuentran Al Norte (Jarandilla), Azacán (Hervás), Maná (Cáceres), El Molino (Madrigal de la Vera) XoDó (Plasencia) y La Fabiola (Cáceres). Por su parte, en Badajoz: El Bar Old School Food (Mérida), Picón (Badajoz), Malahierba (Badajoz), Acebuche (Zafra) y El Laurel (Badajoz) y Maktub (Almendralejo).

Además, este año se incorpora la categoría de mejor servicio de sala donde están nominados Atrio (Cáceres), Tupío (Miajadas), Versátil (Zarza de Granadilla), Dromo (Badajoz), Borona (Cáceres) y Miga (Cáceres).

Votar tiene premio

Solo se puede elegir un restaurante por categoría. Pero esta sencilla acción tiene premio, ya que se sortearán ante notario tres tarjetas con 100 euros cada una para gastar en el Club del Gourmet de El Corte Inglés entre todos los votantes. Para ello, es preciso registrarse en: premiosensalsa.es y votar a golpe de click antes del 17 de octubre. ¡Apoya a tu restaurante favorito y forma parte de estos galardones gastronómicos! Descubre aquí los ganadores de la pasada edición.

Este certamen tiene como partners estratégicos Cruzcampo y Caja Rural de Extremadura, mientras que como patrocinadores están Bodegas López Morenas, APIS y Philip Morris.